OTTAWA, ON, le 20 mars 2026 /CNW/ - « La langue française est au cœur de l'identité canadienne. Nous sommes un pays fier d'être bilingue, qui respecte et célèbre ses langues officielles. En cette Journée internationale de la Francophonie, nous saluons le rôle que joue la langue française pour enrichir la société canadienne, inspirer notre culture et rapprocher des millions de personnes de toutes les provinces et de tous les territoires.

Notre gouvernement reste déterminé à faire respecter l'égalité entre le français et l'anglais, comme le prévoit la Loi sur les langues officielles. Nous collaborons avec les provinces et les territoires pour financer l'enseignement en français, ce qui permet d'élargir l'accès à l'éducation pour les enfants et les jeunes tout en favorisant le bilinguisme à l'échelle du pays.

Le contenu original en français est essentiel pour veiller à ce que les histoires des francophones canadiens soient racontées, diffusées et préservées, renforçant ainsi l'identité francophone à travers le pays. Dans le cadre du Budget 2025, nous avons investi 150 millions de dollars pour soutenir notre radiodiffuseur public national, CBC/Radio-Canada. Ce financement permet à CBC/Radio-Canada de continuer à produire des émissions de grande qualité en français, lesquelles mettent en valeur la richesse de la culture française à l'échelle nationale.

Le français est également essentiel au leadership mondial du Canada. Le Canada est l'un des fondateurs de l'Organisation internationale de la Francophonie, dont nous sommes aussi le deuxième bailleur de fonds. En décembre dernier, notre gouvernement a annoncé la candidature du Canada en vue d'accueillir le Sommet de la Francophonie en 2028. Cela nous donnerait l'occasion d'accroître les échanges commerciaux et les investissements entre les pays de la Francophonie et de mettre en valeur les communautés francophones fières et distinctes du Canada.

Je me joins à tous les francophones et francophiles au pays pour célébrer la belle langue française et réaffirme notre détermination à la préserver, reconnaissant qu'elle fait partie intégrante de notre identité. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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