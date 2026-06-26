Le Canada intervient en vue de renforcer le réseau électrique pour accroître l'accès à une énergie fiable et abordable

YELLOWKNIFE, NT, le 26 juin 2026 /CNW/ - Le monde est en mutation rapide : le commerce mondial est sens dessus dessous, l'intelligence artificielle se développe à vive allure et les changements climatiques s'intensifient. Dans ce contexte, le gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut maîtriser : la construction d'un réseau électrique capable d'assurer l'accessibilité économique, la compétitivité et la sécurité énergétique du Canada. D'ailleurs, une énergie fiable, abordable et peu émettrice ne peut que gagner en importance, puisque la demande d'électricité au Canada devrait doubler d'ici 2050 - ce qui nous donne une formidable occasion de nous bâtir un avenir durable, abordable et prospère.

Dans cette optique, le gouvernement du Canada a annoncé le 14 mai le lancement de la prochaine stratégie nationale d'électrification. Afin d'élaborer cette stratégie, il a lancé des consultations auprès des provinces, des territoires, des peuples autochtones, des services d'utilité publique et des syndicats. Un pilier de la stratégie - et un des objets de la consultation - sera la construction et le prolongement de lignes de transport d'électricité pour relier les réseaux fragmentés du Canada. Les lignes de transport sont essentielles à notre mission de bâtir une économie en associant les treize, d'être notre meilleur client et de catalyser des milliards de dollars d'investissements. Pour dynamiser ces projets, le gouvernement du Canada a présenté la Stratégie d'investissement dans les interconnexions de transport d'électricité au Bureau des grands projets, qui cernera les projets de transport d'électricité prioritaires ainsi que des solutions de financement possibles pour aider ceux-ci à aller de l'avant.

Aujourd'hui, au terme de discussions tenues dans le cadre de la Conférence des ministres de l'Énergie et des Mines (CMEM), le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, a annoncé que le soutien financier et réglementaire des projets de transport d'électricité suivants serait une priorité du gouvernement fédéral:

Projet de raccordement du Yukon au réseau de la Colombie-Britannique Il s'agit de construire une ligne de transport à courant continu à haute tension (plus de 200 kV) de près de 800 km pour relier le Yukon à la Colombie-Britannique. Cette ligne favoriserait le développement industriel et économique au Yukon, entre autres dans le secteur des minéraux critiques. Le projet bénéficie d'un investissement de 40 millions de dollars de Ressources naturelles Canada.

Rétablissement des capacités sur l'interconnexion Alberta-Colombie-Britannique Le rétablissement de l'interconnexion Alberta-Colombie-Britannique permettra d'augmenter les capacités d'échanges entre les deux provinces d'environ 150 MW et d'offrir ainsi un approvisionnement plus fiable et plus abordable aux Britanno-colombiens et aux Albertains.

Mise à niveau de l'interconnexion Alberta-Saskatchewan Ce projet consiste à remplacer la station de conversion de McNeill, située près de Medicine Hat, ou à la moderniser en y intégrant des technologies de pointe afin d'augmenter d'environ 250 MW ses capacités d'échanges et de prolonger sa durée de vie.

Expansion de l'interconnexion Saskatchewan-Manitoba Ce projet modulable pourrait augmenter de 2 gigawatts la capacité de transit de l'interconnexion le long du corridor Regina-Winnipeg et ainsi renforcer le partenariat énergétique entre les deux provinces.

Projet d'agrandissement de l'interconnexion Île-du-Prince-Édouard-Nouveau-Brunswick Le projet proposé prévoit l'installation de nouveaux câbles sous-marins entre l'Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick, ainsi que l'amélioration du transport d'électricité entre la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard. Il améliorerait la fiabilité du réseau électrique régional et faciliterait les échanges dans les Maritimes.



Dans le cadre de la CMEM, de la stratégie nationale d'électrification, de la Stratégie d'investissement dans les interconnexions de transport d'électricité et d'autres travaux en cours, le gouvernement du Canada compte aussi :

soutenir divers projets d'ouvrages électriques, dont des interconnexions, par le biais du crédit d'impôt à l'investissement dans l'électricité propre, de la Banque de l'infrastructure du Canada et du programme Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification de Ressources naturelles Canada;

mettre en place un cadre fédéral-provincial-territorial sur les interconnexions. Appuyé par les ministres lors de la CMEM 2026, ce cadre établira des mécanismes de collaboration pour soutenir la planification et la coordination régionales et élaborera un mécanisme standard de répartition des coûts pour guider et arbitrer le partage des coûts entre les participants, gouvernement fédéral y compris;

examiner les mesures de soutien fédéral, y compris les investissements ciblés dans les infrastructures, la planification énergétique et le déploiement de technologies fabriquées au Canada (p. ex. le contrôle avancé des réseaux et la numérisation), en appui à un approvisionnement fiable et abordable dans le Nord.

Les projets d'interconnexion rendront le système électrique canadien plus fiable, moins coûteux et plus souverain. Le gouvernement fédéral est bien décidé à s'associer aux provinces, aux territoires, aux communautés autochtones et aux services d'utilité publique afin de mettre en place un système intégré et sûr pour fournir de l'énergie abordable à tous les Canadiens.

Citation

« C'est bien simple, les projets d'interconnexion bâtissent un Canada fort. Notre gouvernement avance avec assurance pour que nos treize économies en forment une qui nous rapportera davantage que tout ce que quiconque pourrait nous enlever - et le réseau électrique s'impose comme la prochaine étape de ce parcours. En nous associant, nous pouvons garantir à toute la population, d'un bout à l'autre du pays, un accès sûr à de l'électricité produite chez nous, pour assurer notre sécurité nationale, la croissance de notre économie et un avenir durable et abordable. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Les faits en bref

À l'heure actuelle, environ 80 % de l'électricité canadienne est produite sans émissions.

Le Canada affiche les coûts d'électricité résidentiels les plus bas du G7, les coûts d'électricité pour l'industrie les deuxièmes plus bas du G7 et de l'OCDE ainsi que la deuxième part la plus élevée de production d'énergie propre parmi les pays du G7.

À l'échelle mondiale, environ 3 000 milliards de dollars sont dépensés chaque année pour les réseaux électriques, l'efficacité énergétique et l'électrification, et la nouvelle électricité produite provient en grande partie d'énergies propres. Selon l'Agence internationale de l'énergie, d'ici 2030, les énergies renouvelables devraient contribuer à la plus grande part de la production d'électricité mondiale.

Le nouveau gouvernement du Canada fait déjà progresser des investissements stratégiques dans la modernisation et l'expansion des infrastructures électriques du pays, notamment dans ce qui suit. D'importants crédits d'impôt à l'investissement dans l'énergie propre, notamment pour l'électricité propre, les technologies propres et le captage, l'utilisation et le stockage du carbone. Un financement stratégique par l'intermédiaire de la Banque de l'infrastructure du Canada (avec un objectif de 20 milliards de dollars d'investissements dans des projets d'énergie propre), du Fonds de croissance du Canada et du Programme de garantie de prêts aux Autochtones (dont l'enveloppe a été doublée, passant de 5 à 10 milliards de dollars). Des programmes visant des domaines prioritaires dans le secteur de l'électricité, y compris le Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification, qui est doté d'une enveloppe de 4,5 milliards de dollars. La mise en place d'une nouvelle superdéduction à la productivité. Cette superdéduction consiste en un ensemble de mesures fiscales renforcées couvrant tous les nouveaux investissements en capital qui permet aux entreprises d'amortir immédiatement une part plus importante du coût de ces investissements. Le Programme pour l'abordabilité des véhicules électriques, qui rend l'achat et la location de véhicules électriques plus abordables pour les Canadiennes et les Canadiens.



Liens pertinents

Suivez Ressources naturelles Canada sur LinkedIn.

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources: Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]