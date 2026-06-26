Le premier ministre Carney annonce un concours à l'échelle nationale pour la rénovation de la résidence officielle au 24, promenade Sussex

OTTAWA, ON, le 26 juin 2026 /CNW/ - Depuis plus de 75 ans, le 24, promenade Sussex sert de résidence officielle au premier ministre du Canada et de lieu où se jouent la diplomatie, le service public et des décisions pouvant avoir des conséquences partout au pays. Aujourd'hui, après des décennies de reports des travaux, la propriété est inoccupée et dans un état critique. Le Canada a le devoir de rénover et de protéger ce joyau national, de le remettre en état de service et de veiller à ce qu'il reflète à nouveau notre ambition, notre excellence et notre fierté nationale.

Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé le lancement d'un concours national indépendant de conception et de construction pour la rénovation et la modernisation du 24, promenade Sussex. Ce projet permettra de remettre la propriété en état pour en faire une résidence officielle et un milieu de travail sécuritaire, accessible, durable et fonctionnel pour les premiers ministres canadiens, tout en préservant son caractère patrimonial.

Le concours sera ouvert aux entreprises canadiennes admissibles, plaçant ainsi l'excellence canadienne en matière de conception au centre du projet. Fort de l'expérience acquise en soutenant d'autres concours d'architecture d'envergure, l'Institut royal d'architecture du Canada offrira des conseils pour définir le cadre du concours et réunira un jury indépendant d'experts canadiens réputés dans le domaine de l'architecture, de la conservation du patrimoine et de la conception. Présidé par Moshe Safdie (en anglais seulement), C.C., l'un des architectes les plus réputés au Canada, le jury apportera une contribution essentielle à l'évaluation des propositions et recommandera l'équipe gagnante au Conseil des ministres. Les membres du jury seront Carol Bélanger, Nicolas Demers-Stoddart, Omar Gandhi, Mamie Griffith, Patricia Kell et Brigitte Shim, C.C.

La proposition retenue sera annoncée d'ici le 1er juillet 2027, jour de la fête du Canada. L'équipe sélectionnée sera chargée des travaux de conception et de construction du projet. Elle veillera à ce que sa proposition soit à la fois ambitieuse et réalisable et à ce qu'elle s'appuie sur un plan de construction crédible.

Afin de réduire les dépenses du gouvernement à cet égard, la Fondation Rideau Hall réalisera une campagne de financement non partisane à l'échelle nationale dont l'objectif sera de réunir une partie ou la totalité du financement du projet. Cette campagne donnera l'occasion à la population canadienne et aux organisations philanthropiques de participer à la modernisation de ce bâtiment patrimonial canadien.

Les institutions et les traditions canadiennes nous rattachent à notre histoire et contribuent à notre identité nationale. Pour préserver leur vitalité et leur pertinence, chaque génération doit les renouveler et les adapter à ses besoins. C'est en puisant dans le meilleur des talents et de l'expertise du Canada que ce processus indépendant et économique fera entrer le 24, promenade Sussex dans le XXIe siècle. Nous nous assurerons ainsi qu'il demeure une source de fierté et d'engagement ainsi qu'un symbole national pour de nombreuses générations.

Citations

« Les Canadiennes et les Canadiens s'attendent avec raison à ce que leurs dirigeants prennent des décisions dont les retombées se feront sentir longtemps après la fin de leur mandat. C'est une bonne façon de gouverner, c'est une attente justifiée de la part de la population, et l'avenir de nos institutions repose sur notre volonté de les laisser en meilleur état que celui dans lequel nous les avons trouvées. Nous ramènerons le 24, promenade Sussex à des normes dignes de ce pays. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« Pendant des décennies, le 24, promenade Sussex a été au cœur de la vie nationale canadienne. Cette résidence a servi des premiers ministres dans des moments de difficultés et de changements, et elle doit maintenant entrer dans une nouvelle ère. L'approche de notre gouvernement est claire : la rénover de manière responsable, en gérer les coûts de manière prudente et veiller à ce que les contribuables en aient pour leur argent. De plus, nous veillerons à ce que ce soit un projet canadien, car nos institutions devraient être construites par le Canada avec le meilleur des talents canadiens, des entreprises canadiennes et de l'expertise canadienne. »

-- L'hon. Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« Le 24, promenade Sussex est plus qu'une simple résidence : c'est un symbole intemporel de la démocratie canadienne et un élément important de notre patrimoine architectural et culturel. L'occasion de la rénover ne se présente qu'une fois par génération. En invitant les plus prestigieuses équipes multidisciplinaires du Canada à rivaliser dans le cadre d'un processus indépendant et transparent, cette initiative mettra en valeur l'excellence de la conception, la créativité, l'innovation et le savoir-faire qui caractérisent l'architecture et l'ingénierie canadiennes. L'Institut royal d'architecture du Canada est honoré de contribuer à la tenue d'un concours équitable, rigoureux et digne de l'un des plus importants projets publics du Canada. »

-- Johanna Hurme, présidente désignée de l'Institut royal d'architecture du Canada

« La Fondation Rideau Hall est fière d'appuyer la tenue d'une campagne transparente et non partisane qui offre à l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens la possibilité de contribuer à la restauration de ce bien public important pour les générations à venir. Le 24, promenade Sussex est une institution nationale et un symbole de la continuité démocratique du Canada. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mission de la Fondation Rideau Hall, qui consiste à renforcer et à célébrer les institutions qui façonnent notre vie publique commune. »

-- Teresa Marques, présidente-directrice générale de la Fondation Rideau Hall

Faits saillants

L'Institut royal d'architecture du Canada possède une vaste expérience dans la tenue de concours d'architecture indépendants portant sur des projets d'importance nationale, notamment le Projet de renouvellement de l'îlot 2 dans la Cité parlementaire.

La Fondation Rideau Hall est un organisme de bienfaisance indépendant et apolitique qui possède un vaste savoir-faire dans l'organisation de collectes de fonds à grande échelle à l'appui de projets et d'initiatives nationaux qui profitent à l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens.

Le Canada possède six résidences officielles, dont deux sont mises à la disposition du premier ministre du Canada : le 24, promenade Sussex, qui servait habituellement de résidence principale au premier ministre, et la résidence du lac Mousseau, la résidence de campagne du premier ministre.

Depuis 2015, les premiers ministres du Canada et leurs familles résident à Rideau Cottage, une ancienne résidence du secrétaire du gouverneur général située dans l'enceinte de Rideau Hall.

Construit en 1868, l'édifice du 24, promenade Sussex a été acquis par le gouvernement du Canada en 1949, puis réaménagé pour devenir la résidence officielle du premier ministre en 1950. Le premier ministre Louis St-Laurent a été le premier à s'y installer en 1951.

En 1986, le 24, promenade Sussex a reçu la désignation d'édifice fédéral du patrimoine classé en raison de son lien direct avec les premiers ministres du Canada, de son statut d'édifice historique de renommée nationale et de son apport au caractère du quartier environnant.

Depuis sa conversion en résidence officielle du premier ministre il y a plus de 75 ans, l'édifice n'a fait l'objet d'aucune rénovation en profondeur.

Lien connexe

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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