OTTAWA, ON, le 1er sept. 2025 /CNW/ - « À l'occasion de la fête du Travail, nous rendons hommage à la force et à la résilience des travailleurs canadiens et nous célébrons les femmes et les hommes qui bâtissent l'avenir du Canada.

Les syndicats canadiens défendent depuis longtemps le principe selon lequel ce que nous voulons pour nous, nous le voulons aussi pour tous les autres, et exigent que les travailleurs soient traités avec équité et dignité. Les fondements d'une prospérité commune et d'une économie équitable qui profite à tous, notamment le salaire minimum, le congé de fin de semaine, des milieux de travail sécuritaires et les avantages sociaux, ont été établis et obtenus grâce aux efforts déployés par les syndicats.

Dans un contexte mondial en rapide évolution, le nouveau gouvernement du Canada travaille avec les syndicats pour s'assurer que les travailleurs ont les compétences, le soutien et les possibilités dont ils ont besoin pour réussir. Nous bâtissons un Canada fort et les travailleurs sont au cœur de notre mission. De concert avec les syndicats, le nouveau gouvernement du Canada s'efforce de créer non seulement des emplois, mais aussi des carrières bien rémunérées offrant une prospérité et des possibilités durables. »

