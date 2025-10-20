OTTAWA, ON, le 20 oct. 2025 /CNW/ - « Aujourd'hui, des communautés de tout le Canada et du monde entier célèbrent Diwali, la fête des lumières. Des bougies aux diyas, Diwali célèbre le triomphe de la lumière sur les ténèbres et du bien sur le mal.

En ce jour où les familles, les amis et les communautés se réunissent, Diwali nous rappelle avec éloquence la puissance de l'unité, et le pouvoir de la communauté pour surmonter les défis, ensemble. C'est également l'occasion de reconnaître les nombreuses contributions des Canadiens et des Canadiennes de confession hindoue, jaïne, sikhe et bouddhiste - des communautés profondément enracinées dans le tissu culturel de notre pays. Au moment où les Canadiens et les Canadiennes célèbrent Diwali, nous avons la responsabilité et le privilège de trouver la lumière du service et de la générosité, et de la faire rejaillir sur tout un chacun.

Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite très chaleureusement une joyeuse Diwali à toutes les personnes qui célèbrent cette fête. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]