OTTAWA, ON, le 14 janv. 2025 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Thaï Pongal :

« Aujourd'hui, les communautés tamoules du Canada et du monde entier marqueront le début du Thaï Pongal, la fête des récoltes.

« Le Thaï Pongal est une célébration de la nature et de la communauté. Durant quatre jours, familles et amis se réuniront pour décorer leurs maisons de motifs aux couleurs vives, prier et partager le pongal, un plat sucré fait de riz et de lait qui symbolise la chance et l'optimisme pour l'année qui vient.

« Le Canada accueille l'une des plus vastes communautés tamoules du monde. En ce mois de janvier, au moment où nous marquons le Mois du patrimoine tamoul, le Thaï Pongal nous offre l'occasion d'en apprendre plus au sujet du peuple tamoul, de célébrer sa résilience et ses réalisations, et de réfléchir aux réussites et aux progrès constants des Canadiens d'origine tamoule.

« Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite un joyeux Thaï Pongal à tous ceux qui célèbrent cette fête.

« Iniya Thai Pongal Nalvazhthukkal. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

