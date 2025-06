BRUXELLES, Belgique, le 23 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé une avancée historique dans les relations entre le Canada et l'Union européenne (UE). Aux côtés du président Costa et de la présidente von der Leyen, le premier ministre a annoncé que le Canada et l'UE allaient forger un nouveau partenariat ambitieux et global. Ancré dans des valeurs communes et dans le système international fondé sur des règles, le nouveau partenariat stratégique UE-Canada pour l'avenir a pour objectif stratégique la poursuite d'intérêts communs.

Le Canada et l'UE lanceront bientôt des négociations globales afin de rehausser la coopération et de resserrer les liens dans de multiples domaines, notamment le commerce et la sécurité économique, la transition numérique ainsi que la lutte contre les changements climatiques et la dégradation de l'environnement. Ils cherchent ainsi à créer plus de débouchés économiques et à favoriser la prospérité à long terme pour les travailleurs, les entreprises et les citoyens du Canada et de l'UE.

Dans le cadre de cette nouvelle relation renforcée, le Canada et l'UE ont signé aujourd'hui le Partenariat de sécurité et de défense, qui établit un cadre pour le dialogue et la coopération dans les domaines de la sécurité et de la défense. Pour le Canada et les États membres de l'UE qui sont des Alliés de l'OTAN, ce partenariat permettra d'atteindre les objectifs de capacité de manière plus rapide et économique. Ce nouveau partenariat est la première démarche délibérée entreprise par le Canada pour se joindre à l'initiative Agir pour la sécurité en Europe (SAFE), un instrument du plan ReArm Europe/Préparation à l'horizon 2030. Grâce à sa participation à cette initiative, le Canada aura accès à d'importantes possibilités d'approvisionnement en matière de défense et à d'importants débouchés industriels.

Dans un monde de plus en plus dangereux et divisé, le nouveau gouvernement du Canada cherche à renforcer et à diversifier ses partenariats internationaux. Nous travaillerons avec l'UE et d'autres alliés pour mettre en place un nouveau système international fondé sur des règles qui permettra de bâtir un monde plus sûr et plus prospère.

Citation

« Le nouveau gouvernement du Canada a pour mandat de diversifier et de renforcer ses partenariats internationaux. À cette fin, nous avons franchi aujourd'hui une étape historique dans le resserrement des relations entre le Canada et l'Union européenne. Grâce à une coopération accrue en matière de défense et de commerce, nous allons accroître la prospérité, la sécurité et la stabilité de part et d'autre de l'Atlantique. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Faits saillants

En Belgique, le premier ministre Carney a également rencontré le premier ministre de la Belgique, Bart De Wever, afin de resserrer les liens bilatéraux et de faire avancer des priorités communes. Les deux dirigeants ont visité le cimetière militaire de Schoonselhof, à Anvers , pour rendre hommage aux membres des Forces armées canadiennes qui ont perdu la vie au cours de la Première et de la Seconde Guerre mondiale.

, pour rendre hommage aux membres des Forces armées canadiennes qui ont perdu la vie au cours de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Dévoilé au début de l'année, le plan ReArm Europe/Préparation à l'horizon 2030 a été élaboré par la Commission européenne en vue de stimuler le financement de la défense en Europe , notamment par le biais des prêts accordés dans le cadre de l'initiative Agir pour la sécurité en Europe (SAFE). Cette initiative fournit jusqu'à 150 milliards d'euros de prêts aux États membres de l'UE, aux membres du marché unique de l'UE et à l' Ukraine pour soutenir les investissements en matière de défense, en mettant l'accent sur les projets d'approvisionnement conjoints.

Documents connexes

Lien connexe

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]