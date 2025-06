BRUXELLES, Belgique, le 23 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le premier ministre de la Belgique, Bart De Wever.

Le premier ministre Carney a félicité le premier ministre De Wever pour son entrée en fonction en février et a souligné les liens de longue date entre le Canada et la Belgique.

Les dirigeants ont parlé d'accroître le commerce et les investissements bilatéraux, en mettant l'accent sur la promotion de solutions axées sur l'énergie propre, comme l'énergie nucléaire et l'énergie basée sur l'hydrogène, sur le renforcement des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques et sur l'approfondissement de la coopération dans le domaine de l'approvisionnement en matière de défense.

Ils ont affirmé leur soutien à la souveraineté de l'Ukraine et ont convenu qu'il était impératif d'y instaurer une paix juste et durable. Les dirigeants ont également souligné leur attachement à la coopération en matière de défense pour soutenir la sécurité en Europe, en particulier sur le flanc est de l'OTAN.

Le premier ministre Carney et le premier ministre De Wever ont convenu de rester en contact étroit et se sont dits enthousiastes à l'idée de poursuivre leurs discussions lors du Sommet de l'OTAN à La Haye, aux Pays-Bas, plus tard cette semaine.

