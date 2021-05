OTTAWA, ON, le 26 mai 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Vesak :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux bouddhistes du Canada et à travers le monde pour célébrer Vesak. Également connue sous le nom de jour du Bouddha, cette fête religieuse importante permet de commémorer la vie, l'illumination et le décès de Gautama Buddha, le fondateur du bouddhisme.

« La plupart des années, les bouddhistes se rassemblent pour prier et réfléchir aux enseignements de Bouddha, qui visent à libérer les êtres de la souffrance par la vertu, l'amour bienveillant, le développement mental et la sagesse. Cette année encore, les célébrations de Vesak prendront un aspect différent, alors que nous continuons à suivre les consignes de santé publique afin de protéger nos proches et nos communautés.

« La pandémie mondiale de COVID-19 a été une période difficile, mais elle a également fait ressortir le meilleur chez les gens - leur générosité, leur compassion et leur altruisme. Ces valeurs, qui sont au cœur du bouddhisme, nous rappellent que nous sommes tous unis dans cette crise, même lorsque la distance nous sépare. Laissons-nous inspirer par le message du Bouddha en cultivant encore davantage notre empathie et notre bienveillance, et continuons de veiller les uns sur les autres.

« Aujourd'hui, j'invite tous les Canadiens à rendre hommage à nos communautés bouddhistes et aux importantes contributions qu'elles apportent à notre pays. Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons bonheur et paix à tous ceux qui célèbrent Vesak. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

http://pm.gc.ca/