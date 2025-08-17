OTTAWA, ON, le 17 août 2025 /CNW/ -

Région de la capitale nationale (Canada)

9 h 30 Le premier ministre rencontrera le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford.





Colline du Parlement





Note à l'intention des médias : Prise d'images pool au début de la rencontre

