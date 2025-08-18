Avis aux médias - Le mardi 19 août 2025 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

18 août, 2025, 20:57 ET

OTTAWA, ON, le 18 août 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)


12 h 30

Le premier ministre rencontrera le député provincial de Nepean et des
conseillers municipaux.



Fermé aux médias


13 h 35

Le premier ministre rencontrera des étudiants de la région qui ont trouvé
un emploi grâce au programme Emplois d'été Canada.



Fermé aux médias

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca 

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Profil de l'entreprise

Cabinet du Premier ministre du Canada