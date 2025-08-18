OTTAWA, ON, le 18 août 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)



12 h 30 Le premier ministre rencontrera le député provincial de Nepean et des

conseillers municipaux.





Fermé aux médias



13 h 35 Le premier ministre rencontrera des étudiants de la région qui ont trouvé

un emploi grâce au programme Emplois d'été Canada.





Fermé aux médias

