OTTAWA, ON, le 5 oct. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale des enseignants :

« Aujourd'hui, nous soulignons la Journée mondiale des enseignants et célébrons le rôle crucial de ces derniers dans la vie des enfants. Les enseignants donnent à nos enfants la base dont ils ont besoin pour réussir et pour se bâtir un avenir radieux.

« Le thème de cette année, 'Les enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous souhaitons : l'impératif mondial de remédier à la pénurie d'enseignants', nous encourage à travailler ensemble en vue de combler ces lacunes et d'aborder les défis auxquels les enseignants font face chaque jour. Étant moi-même enseignant, je sais que les enseignants font bien davantage que donner des cours. En effet, ils agissent également comme conseillers, entraîneurs et mentors. Ils défendent les droits des enfants et incitent ces derniers à explorer, à poser des questions et à apprendre. Nous leur devons, à eux et à nos enfants, de veiller à ce qu'ils aient les ressources nécessaires pour réussir. Voilà pourquoi, par exemple, le gouvernement du Canada appuie le recrutement d'enseignants dans des domaines comme les langues officielles.

« Dans toutes les communautés du pays, on trouve des enseignants exceptionnels. Chaque année, les Prix du Premier ministre pour l'excellence dans l'enseignement célèbrent des éducateurs d'exception pour leur dévouement et leur engagement auprès de leurs élèves. Aujourd'hui, nous féliciterons les meilleurs enseignants de l'année 2023 et lancerons l'appel aux candidatures pour les prix de 2024. J'invite tous les Canadiens à soumettre la candidature d'une éducatrice ou d'un éducateur qui inspire ses élèves et améliore concrètement la vie de sa communauté.

« À l'extérieur de nos frontières, le Canada continue également à travailler avec ses partenaires internationaux pour veiller à ce que les jeunes de partout aient accès à une éducation de qualité. Par le biais d'investissements dans des initiatives comme le Partenariat mondial pour l'éducation et Ensemble pour l'apprentissage, nous aidons plus d'enfants à recevoir l'éducation qu'ils méritent, y compris les enfants et jeunes réfugiés et déplacés de force et ceux des communautés d'accueil.

« À tous les enseignants de notre grand pays : merci. Le dévouement avec lequel vous servez la génération montante contribue à faire du Canada le meilleur pays du monde. En cette Journée mondiale des enseignants, j'encourage tous les Canadiens à se joindre à moi afin d'exprimer leur gratitude à l'égard des enseignants qui bâtissent un avenir meilleur pour tout le monde. »

