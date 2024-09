OTTAWA, ON, le 8 sept. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale de l'alphabétisation :

« L'alphabétisation nous aide à atteindre notre plein potentiel. En cette Journée internationale de l'alphabétisation, nous renouvelons notre engagement à soutenir les éducateurs, les enseignants et les innovateurs qui rendent cet apprentissage possible.

« Dans notre monde de plus en plus interconnecté, l'importance de l'alphabétisation, notamment de la littératie numérique, sera cruciale. Voilà pourquoi nous plaçons les jeunes Canadiens à l'avant-garde de la transformation numérique par l'entremise de programmes comme CodeCan. Ce programme a aidé plus de neuf millions d'élèves à acquérir des compétences dans des domaines tels que le codage et l'intelligence artificielle. Il vise également à étendre les occasions d'apprentissage à 1,5 million d'élèves supplémentaires et à former 100 000 enseignants au cours des deux prochaines années. Dans le cadre du programme Compétences pour réussir, nous aidons 90 000 Canadiens à améliorer leurs compétences en lecture, en rédaction et en calcul ainsi que leurs compétences numériques pour qu'ils puissent jouer un rôle et réussir dans l'économie d'aujourd'hui et de demain.

« Le bilinguisme est notre fierté nationale. Grâce à des mesures comme le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028, nous aidons les Canadiens à parfaire leurs compétences en lecture et en écriture dans leur première langue officielle tout en leur offrant des occasions d'apprendre l'autre langue. De plus, nous poursuivons notre collaboration avec nos partenaires autochtones, notamment dans le cadre de la Loi sur les langues autochtones, afin de protéger les langues autochtones au Canada et de soutenir les initiatives cruciales favorisant la réappropriation, la revitalisation, le maintien et le renforcement de ces langues par les communautés autochtones.

« Sur la scène mondiale, le Canada continue de soutenir les efforts internationaux visant à promouvoir une éducation de qualité - conformément aux Objectifs de développement durable des Nations Unies. Nous participons à des initiatives comme le Partenariat mondial pour l'éducation, qui contribue à assurer un accès à l'éducation inclusif et équitable dans les pays à faible revenu et touchés par des crises.

« Nous avons tous la responsabilité de bâtir un monde où chacun, quel que soit son origine ou son sexe, a des chances égales de réussir, et l'alphabétisation est un élément essentiel de cette réussite. »

