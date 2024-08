OTTAWA, ON, le 23 août 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la journée du Ruban noir - la journée nationale de commémoration des victimes du communisme et du nazisme en Europe :

« Aujourd'hui, en cette journée du Ruban noir, nous rendons hommage aux millions de personnes qui ont souffert ou été froidement assassinées aux mains du régime nazi et du régime soviétique en Europe.

« À pareille date, il y a 85 ans, les régimes totalitaires de l'Allemagne nazie et de l'Union soviétique signaient le Pacte Molotov-Ribbentrop. Ce pacte allait servir de toile de fond à l'invasion et à l'occupation d'États souverains en Europe centrale et en Europe de l'Est et ouvrir la voie à la Seconde Guerre mondiale.

« En conséquence, des millions de personnes ont énormément souffert sous le joug de régimes totalitaires, dont les communautés juive, rom, slave et 2ELGBTQI+ ainsi que les personnes en situation de handicap.

« De nombreux survivants ont par la suite trouvé refuge au Canada et, à ce jour, leurs récits et leurs contributions continuent de faire du Canada le pays fort, diversifié et inclusif que l'on connaît. Afin de leur rendre hommage, ainsi qu'à toutes les victimes de ces crimes haineux, le Parlement a voté à l'unanimité en 2009 pour établir la journée du Ruban noir au Canada.

« La journée du Ruban noir nous rappelle notre devoir collectif qui consiste à défendre les droits de la personne, la liberté et la démocratie dans le monde. Le Canada se portera toujours à la défense de ces valeurs et de ceux qui se battent pour elles. Cet engagement vise également le peuple ukrainien, qui se bat encore aujourd'hui avec courage pour défendre la souveraineté et l'indépendance de son pays face à la guerre d'agression illégale de la Russie.

« En cette journée du Ruban noir, nos pensées accompagnent les personnes qui ont souffert en raison du régime nazi et du régime soviétique ainsi que les personnes qui luttent encore de nos jours pour leur liberté. Pour ces personnes et pour nous tous, nous protégerons toujours la démocratie et dénoncerons toujours la haine. »

