OTTAWA, ON, le 26 févr. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée de la résistance ukrainienne à l'occupation de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol :

« Aujourd'hui, nous marquons la Journée de la résistance de l'Ukraine et réaffirmons notre engagement à rester solidaire de la population ukrainienne dans sa lutte pour une Ukraine libre et indépendante.

« Il y a neuf ans, le 26 février 2014, quelque 10 000 Ukrainiens se sont courageusement rassemblés devant le Parlement de Crimée, à Simferopol, pour protester contre la tentative de la Russie d'annexer illégalement la Crimée aux dépens de l'Ukraine. Il s'agissait du plus vaste rassemblement de cette nature dans l'histoire du pays.

« Maintenant, un an après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, nous pensons encore une fois au courage de la population ukrainienne qui continue à faire d'immenses sacrifices au service de son pays. Nous sommes solidaires des personnes disparues et déplacées, et des familles de ceux qui ont perdu la vie. Chaque jour, les Ukrainiens continuent d'afficher leur courage et leur résilience en se défendant et en défendant leur pays face aux attaques brutales de la Russie contre leur population, y compris ses violations répétées des droits de la personne et ses attaques contre les infrastructures essentielles du pays.

« Le soutien de la communauté internationale est indispensable à la réussite de l'Ukraine. L'année dernière seulement, le Canada a versé une aide de plus de 5 milliards de dollars à l'Ukraine, dont un soutien militaire d'une valeur bien supérieure à 1 milliard de dollars. Nous avons imposé de lourdes sanctions contre des individus et entités russes clés et, de concert avec nos alliés, nous assurons la formation de troupes ukrainiennes dans le cadre de l'opération UNIFIER. De plus, nous fournissons à l'Ukraine huit chars de combat principaux Leopard 2 et lui donnons un système national de missiles surface-air perfectionné (NASAMS) - un système de défense aérienne qui permet de se protéger contre les attaques de drones, de missiles et d'aéronefs.

« En cette Journée de la résistance de l'Ukraine, le Canada réaffirme son engagement envers les Ukrainiens et les principes pour lesquels ils se battent, à savoir la démocratie, la justice et la liberté. Nous continuerons à utiliser tous les outils dont nous disposons afin de soutenir l'Ukraine, aussi longtemps qu'il le faudra.

« Pendant que les Ukrainiens continuent de lutter pour le territoire qui leur appartient de plein droit, nous réitérons aujourd'hui que la Crimée est l'Ukraine, et qu'elle le sera toujours. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

