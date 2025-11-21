ABOU DHABI, Émirats arabes unis, Le 21 nov. 2025 /CNW/ - Le monde est plus dangereux et divisé. L'ampleur et la rapidité des récents bouleversements commerciaux et des progrès technologiques font que la stratégie économique du Canada doit changer radicalement. Le nouveau gouvernement du Canada s'est donné comme objectif de doubler nos exportations vers des pays autres que les États-Unis au cours de la prochaine décennie et de mobiliser 1 000 milliards de dollars en nouveaux investissements au Canada sur une période de cinq ans. Dans le cadre de cette initiative, le premier ministre Mark Carney a conclu aujourd'hui sa visite à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis (EAU), où il a resserré nos liens commerciaux et conclu de nouveaux accords afin d'attirer des réserves de capitaux étrangers considérables.

Au cours de sa visite, le premier ministre Carney a conclu avec le président des Émirats arabes unis, Son Altesse le cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, le nouvel Accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers (APIE) entre le Canada et les EAU. Cet accord établit des règles claires et prévisibles pour les investisseurs et garantit un environnement commercial stable pour dégager des milliards d'investissements bilatéraux. Il donnera aux entreprises canadiennes - des secteurs de l'ingénierie et de la construction à ceux des technologies propres et de l'IA - la confiance dont elles ont besoin pour étendre leurs activités à l'étranger, et ainsi créer des emplois bien rémunérés au Canada. Une fois en vigueur, l'APIE permettra de soutenir des partenariats à long terme entre les industries du Canada et des Émirats arabes unis et d'attirer des capitaux à l'appui de projets d'intérêt national.

Le premier ministre et Son Altesse ont également annoncé que le Canada et les Émirats arabes unis allaient entamer des négociations en vue de conclure un accord de partenariat économique global (APEG). Cet accord permettra de réduire les droits de douane, d'éliminer les formalités administratives et d'élargir l'accès au marché pour les exportateurs canadiens de biens et de services. Avec une économie de 700 milliards de dollars et l'une des plateformes logistiques à la croissance la plus rapide au monde, les EAU offrent de vastes possibilités aux secteurs canadiens de l'ingénierie, de l'aérospatiale, de l'agroalimentaire et des produits de la mer. De plus, un APEG permettra d'accroître la collaboration dans les secteurs numériques. Les accords semblables que le Canada a conclus avec la Corée et le Chili ont contribué à doubler les échanges commerciaux en dix ans, et ces nouveaux accords entre le Canada et les EAU ont le potentiel de doubler les échanges commerciaux entre les deux pays, pour les faire passer de 3,4 à 7 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

À Abou Dhabi, le premier ministre Carney a rencontré des dirigeants d'entreprises des EAU, y compris des responsables de fonds souverains. Les discussions ont porté sur la croissance des investissements dans les minéraux critiques, l'énergie, les ports et l'IA. Le Canada salue la décision historique des EAU d'investir 70 milliards de dollars (50 milliards de dollars US) au Canada, ce qui constitue une très grande marque de confiance dans notre économie et un grand pas en avant dans le cadre de notre nouveau partenariat stratégique qui permettra de créer des emplois bien payés, de mobiliser plus d'investissements et de favoriser la prospérité à long terme dans nos deux pays.

Dans la foulée de ces échanges, les initiatives suivantes ont été annoncées :

Le ministre du Commerce international du Canada, Maninder Sidhu, dirigera au début de 2026 une délégation d'entreprises canadiennes qui mettra l'accent sur l'énergie, l'IA, l'infrastructure et l'agriculture. La délégation invitera également les grands investisseurs et les responsables des fonds souverains des EAU à se rendre au Canada et à travailler avec le Bureau des grands projets sur des débouchés dans les domaines du GNL, des minéraux critiques, des ports, de l'infrastructure de données et plus encore.

qui mettra l'accent sur l'énergie, l'IA, l'infrastructure et l'agriculture. La délégation invitera également les grands investisseurs et les responsables des fonds souverains des EAU à se rendre au Canada et à travailler avec le Bureau des grands projets sur des débouchés dans les domaines du GNL, des minéraux critiques, des ports, de l'infrastructure de données et plus encore. Des responsables de fonds de pension canadiens , qui gèrent 2 000 milliards de dollars d'actifs, se rendront aux EAU l'année prochaine afin d'explorer de nouvelles possibilités d'investissement à long terme et d'approfondir les partenariats dans des secteurs comme l'énergie, l'infrastructure et l'IA.

, qui gèrent 2 000 milliards de dollars d'actifs, se rendront aux EAU l'année prochaine afin d'explorer de nouvelles possibilités d'investissement à long terme et d'approfondir les partenariats dans des secteurs comme l'énergie, l'infrastructure et l'IA. Des responsables de fonds souverains des EAU se rendront au Canada au début de l'année prochaine pour cerner des possibilités d'investissement dans les secteurs canadiens de l'énergie, de l'infrastructure et des technologies.

se rendront au Canada au début de l'année prochaine pour cerner des possibilités d'investissement dans les secteurs canadiens de l'énergie, de l'infrastructure et des technologies. Il y aura plus de vols commerciaux directs entre le Canada et les EAU, ce qui permettra d'accroître le tourisme, la capacité de transport de marchandises et le commerce.

Par ailleurs, le premier ministre a participé au Sommet de l'investissement Canada-EAU, qui a réuni de hauts responsables du gouvernement ainsi que des représentants de fonds souverains et du secteur privé. Au cours du sommet, des progrès ont été réalisés et un certain nombre d'accords ont été conclus, dont les suivants :

L'institut Mila lance un nouveau partenariat avec l'Institut d'innovation technologique des EAU pour faire avancer la recherche sur l'architecture de l'IA.

BlackBerry a conclu un partenariat avec le Conseil de la cybersécurité des EAU afin de renforcer l'infrastructure cybernétique et la coopération dans ce domaine.

Investir au Canada et le ministère de l'Investissement des EAU établiront un partenariat pour définir et explorer les possibilités d'investissement à grande échelle au Canada.

Au cours de sa visite, le premier ministre a également fait valoir le soutien de longue date du Canada en faveur d'une paix juste, durable et viable au Moyen-Orient ainsi que notre collaboration continue avec des partenaires internationaux pour promouvoir la stabilité dans la région.

« Dans un monde plus divisé et dangereux, le Canada conclut de nouveaux partenariats avec de nouveaux partenaires. Les accords que nous avons conclus avec les EAU permettront de mobiliser des milliards de dollars d'investissements au Canada, d'ouvrir de nouveaux marchés et débouchés pour nos travailleurs et nos entreprises, et de créer des emplois bien rémunérés dans l'ensemble du pays. Le Canada diversifie ses échanges commerciaux et trouve de nouveaux investisseurs pour soutenir son plan visant à bâtir un Canada fort. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Il s'agissait de la première visite officielle du premier ministre Carney aux EAU, et de la première d'un premier ministre du Canada depuis 1983.

La visite du premier ministre s'inscrit dans le contexte des récents échanges de haut niveau entre le Canada et les EAU :

En juin 2025, le Canada a accueilli une délégation ministérielle dirigée par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères des EAU, Son Altesse le cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Au cours de cette visite, les deux pays ont affirmé leur volonté d'approfondir la coopération en matière de commerce et d'investissement, d'innovation et de stabilité dans la région.



Le mois dernier, le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique, Evan Solomon, s'est également rendu aux EAU, où il a conclu un protocole d'entente visant à renforcer la collaboration bilatérale dans le domaine de l'IA et des nouvelles technologies, et à promouvoir les échanges commerciaux bilatéraux et les liens en matière d'innovation.

Depuis plus de 50 ans, le Canada et les EAU entretiennent des relations étroites et diversifiées, axées sur la prospérité grâce à la coopération économique, au renforcement de la sécurité régionale et à la promotion du développement économique dans les pays tiers.

Plus de 150 entreprises canadiennes ont une présence active aux EAU, et l'on estime que 60 000 Canadiens et Canadiennes vivent et travaillent dans le pays.

