DELTA, BC, le 20 nov. 2025 /CNW/ - La ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, l'honorable Jill McKnight, annoncera au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, un investissement fédéral à l'appui de l'industrie des transports propres. Un point de presse suivra.

Date : Vendredi 21 novembre 2025

Heure : 11 h (HP)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

