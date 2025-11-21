/R E P R I S E --Avis aux médias - La ministre McKnight fera une annonce sur l'innovation en matière de transports propres/ English
Nouvelles fournies parRessources naturelles Canada
21 nov, 2025, 08:00 ET
DELTA, BC, le 20 nov. 2025 /CNW/ - La ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, l'honorable Jill McKnight, annoncera au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, un investissement fédéral à l'appui de l'industrie des transports propres. Un point de presse suivra.
Date : Vendredi 21 novembre 2025
Heure : 11 h (HP)
Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.
SOURCE Ressources naturelles Canada
Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Greg Frame, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]
