Déclaration du ministre Rodriguez et de la ministre Joly à l'occasion de la Journée de commémoration du Grand Dérangement

Aujourd'hui, nous commémorons le Grand Dérangement des Acadiens

OTTAWA, le 28 juill. 2019 /CNW/ - Le 28 juillet, nous soulignons la Journée de commémoration du Grand Dérangement.

En 1755, plusieurs milliers d'Acadiens ont été déportés par les autorités britanniques, un événement tragique qui a séparé des familles et durant lequel nombre d'entre eux ont péri. On nommera ce triste chapitre de l'histoire acadienne, le Grand Dérangement.

Malgré tout, plus de 250 ans après la déportation du peuple acadien, l'Acadie est reconnue encore aujourd'hui grâce au courage, à la résilience et à la détermination de sa communauté.

Tout comme l'étoile dorée qui orne son drapeau, les Acadiens brillent et s'illustrent aux quatre coins du pays et du monde, que ce soit sur la scène artistique, culturelle, sportive, politique ou économique.

À titre de ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme ainsi qu'à titre de ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, nous tenons aujourd'hui à célébrer l'histoire et le patrimoine acadiens, tout en honorant la mémoire des victimes du Grand Dérangement.

