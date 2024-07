LAC-MÉGANTIC, QC, le 6 juill. 2024 /CNW/ - Le ministre des Transports et lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez, a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner les onze années qui se sont écoulées depuis la tragédie de Lac-Mégantic :

« Depuis la tragédie du 6 juillet 2013, il y a maintenant 11 ans, notre cœur et nos pensées accompagnent les victimes et les résidents de Lac-Mégantic, et tous ceux qui ont été touchés de près ou de loin par cette tragédie.

Aujourd'hui, j'invite tous les Canadiens à se recueillir et prendre un moment pour honorer la mémoire de ceux qui nous ont quittés.

Cet accident ferroviaire a été le pire de l'histoire du Canada, coûtant la vie à 47 personnes et laissant de nombreuses familles, proches et communautés endeuillées. Ça fait 11 ans que les gens de Lac-Mégantic vivent avec le souvenir de cette tragédie. Pendant tout ce temps, les Méganticois ont fait preuve de force, de résilience et de détermination pour surmonter cette épreuve et se reconstruire. Leur courage est une source d'inspiration pour tous les Canadiens.

Le gouvernement fédéral travaille avec détermination pour renforcer la sécurité ferroviaire, et la sécurité du transport des marchandises dangereuses partout au Canada. On va sortir la voie ferrée du centre-ville de Lac-Mégantic. »

SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources : Laurent de Casanove, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Pablo Rodriguez, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected] ; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]