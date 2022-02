Le 15 février est le Jour du drapeau national du Canada

OTTAWA, ON, le 15 févr. 2022 /CNW/ - C'est sur le coup de midi, le 15 février 1965, que l'unifolié a été hissé pour la toute première fois sur la Colline du Parlement. À la même date, en 1996, le Jour du drapeau national du Canada a été déclaré. Aujourd'hui, nous soulignons le 57e anniversaire de l'unifolié, l'un des emblèmes canadiens les plus connus dans le monde entier.

Aujourd'hui, c'est l'occasion de célébrer et de réfléchir à ce que notre drapeau national représente pour chacun de nous. C'est un symbole de notre culture et de notre identité nationale. Il représente notre riche histoire et l'avenir brillant que nous bâtissons pour notre pays. Quand nous voyons l'unifolié, il nous rappelle chez nous, un chez nous que nous avons tous en partage.

Notre fierté pour le drapeau national du Canada est toujours à son comble quand nous nous réunissons pour célébrer nos réalisations. Que ce soit lorsque nous voyons nos artistes et créateurs en nomination aux Oscars, ou quand nos athlètes olympiques et paralympiques portent la feuille d'érable durant les compétitions. Célébrons notre drapeau canadien et renouvelons notre engagement envers ce qu'il représente. Cette année, rassemblons-nous pour encourager les athlètes, les artistes et les créateurs d'ici qui nous inspirent par leur détermination et leur résilience.

Visitez le site Web du Jour du drapeau national afin d'approfondir vos connaissances et de profiter d'activités en ligne pour petits et grands.

SOURCE Patrimoine canadien

