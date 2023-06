Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, souhaite aux francophones et francophiles du Canada une excellente Saint-Jean-Baptiste

OTTAWA, ON, le 24 juin 2023 /CNW/ - Bonne Saint-Jean-Baptiste! C'est ce qu'on entend partout dans la francophonie canadienne aujourd'hui. Cette célébration de la langue française donne lieu à des centaines de festivités d'un bout à l'autre du Canada, dont au Québec où l'on souligne la Fête nationale.

La Saint-Jean-Baptiste est l'occasion de se rassembler et d'afficher notre fierté de parler français. Aujourd'hui, les francophones et les francophiles célèbrent la beauté et la richesse de la langue française et soulignent l'importance de la préserver.

À titre de ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, je vous invite à vous joindre à moi - ainsi qu'aux millions de personnes qui parlent français au Canada - et à profiter de cette journée pour en apprendre davantage sur l'apport de tous les francophones à la culture, à l'histoire et à l'identité canadienne.

En cette journée festive, affichez votre fierté d'être francophone en participant aux activités de la Saint-Jean-Baptiste organisées près de chez vous. Profitez-en pour tisser des liens et créer des moments mémorables!

Bonne Saint-Jean-Baptiste!

SOURCE Patrimoine canadien

