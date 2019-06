Déclaration du ministre Rodriguez à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, invite la population canadienne à se joindre aux célébrations et à approfondir ses connaissances sur les cultures et les traditions autochtones

OTTAWA, le 21 juin 2019 /CNW/ - C'est aujourd'hui la Journée nationale des peuples autochtones. Il s'agit d'un moment privilégié pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis de mettre en valeur leur patrimoine, leurs cultures, leurs traditions et leurs réalisations, tant au pays qu'à l'étranger.

La Journée nationale des peuples autochtones - qui fait partie intégrante du Mois national de l'histoire autochtone, lequel se déroule en juin - est synonyme de partage et de célébrations. Elle coïncide avec le solstice d'été, la plus longue journée de l'année. Pour l'occasion, de nombreuses activités sont organisées aujourd'hui et pendant tout le mois, partout au pays, et tous les Canadiens sont invités à y participer.

En cette journée toute spéciale, je suis d'autant plus ravi que le Canada se soit joint au reste du monde pour soutenir la tenue, en 2019, de l'Année internationale des langues autochtones de l'UNESCO. Le 5 février dernier, j'ai présenté le projet de loi C-91, la Loi concernant les langues autochtones, qui vise la revitalisation, le maintien et le renforcement des langues des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Je suis donc très fier d'annoncer que cette loi a reçu la sanction royale aujourd'hui. La langue joue un rôle identitaire essentiel et il y a urgence d'agir afin d'éviter l'érosion, voire l'extinction, de certaines des 90 langues autochtones toujours vivantes au Canada. Cette nouvelle loi fait partie intégrante de la réconciliation avec les peuples autochtones et elle représente le fruit d'un extraordinaire travail collaboratif, qui se poursuivra lors de sa mise en œuvre.

À titre de ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, je vous invite à prendre part aux célébrations et à approfondir vos connaissances sur les différentes cultures et langues des peuples autochtones. Le Canada est un pays fondé sur le respect et la diversité, et nous avons un devoir collectif de reconnaître et de faire respecter les droits des peuples autochtones, de même que de travailler ensemble pour favoriser la réconciliation.

Bonne Journée nationale des peuples autochtones!

Journée nationale des peuples autochtones https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/journee-peuples-autochtones.html

