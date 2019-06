Déclaration du ministre Rodriguez à l'occasion de la Journée canadienne du multiculturalisme

Le 27 juin, célébrons tous ensemble la Journée canadienne du multiculturalisme!

OTTAWA, le 27 juin 2019 /CNW/ - Chaque année, le 27 juin, les Canadiens sont invités à souligner la Journée canadienne du multiculturalisme. Cette dernière donne à tous les Canadiens l'occasion d'être fiers de la société qu'ils ont façonnée et de considérer le chemin qu'ils ont parcouru car, au Canada, nous savons que la diversité est l'une des plus grandes forces du pays.

Bien avant de devenir le premier pays au monde à se doter d'une politique du multiculturalisme et de reconnaître le multiculturalisme dans la Charte canadienne des droits et libertés, le Canada possédait déjà une longue tradition de pays d'accueil pour des gens du monde entier. Aujourd'hui, le multiculturalisme est devenu une caractéristique fondamentale de l'identité et du patrimoine canadiens et c'est une ressource inestimable pour notre avenir.

Pour cette raison, notre gouvernement a à cœur d'appuyer des célébrations et commémorations qui mettent en valeur les avantages d'un Canada inclusif et diversifié. Si nous avons réussi à créer un pays prospère, c'est parce que nous croyons que chacun doit avoir une chance juste et équitable de bâtir, à force de travail, une vie meilleure pour sa famille et pour soi-même, et ce, sans égard à sa culture, sa religion, sa langue ou la couleur de sa peau. En effet, c'est grâce à nos différences que le Canada est devenu le pays que l'on connaît aujourd'hui.

Cette année, le gouvernement du Canada a financé plus d'une centaine de festivités qui visent à souligner la Journée canadienne du multiculturalisme, y compris trois grandes célébrations à Calgary, Toronto et Montréal. J'invite donc tous les Canadiens à participer aux célébrations qui ont lieu dans les quartiers du pays et à en profiter pour découvrir les nombreuses communautés qui enrichissent le tissu social et culturel ainsi que l'économie du Canada. Bonne Journée canadienne du multiculturalisme à toutes et à tous!

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: médias seulement, veuillez communiquer avec : Simon Ross, Attaché de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, 819-997-7788

Related Links

www.pch.gc.ca