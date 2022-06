Le ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez, souhaite aux Québécoises et aux Québécois une bonne fête nationale

OTTAWA, ON, le 24 juin 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, on est 8,5 millions de personnes à célébrer notre « belle province ». Comme ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, je veux vous souhaiter une bonne et heureuse Fête nationale du Québec!

En cette journée importante et festive, on célèbre notre culture, notre diversité, notre langue et nos belles régions qui nous distinguent et qui nous font briller partout au pays et dans le monde entier! Les dernières années ont apporté leur lot de défis mais, malgré les obstacles surmontés et ceux à venir, les Québécoises et les Québécois restent « tricotés serrés ».

Dans toutes les régions de la province, on célèbre notre histoire, la richesse du patrimoine québécois et nos communautés qui font du Québec un endroit reconnu comme étant ouvert, accueillant et chaleureux.

Où que vous soyez - dans une grande ville, un petit village ou en banlieue - je vous invite à souligner la Fête nationale du Québec à votre façon. Lisez un bon livre, écoutez de la musique ou regardez un film québécois, ou encore, participez à une fête de quartier, allez voir un spectacle ou retrouvez vos amis, votre famille et vos voisins pour passer du temps de qualité avec eux. Les choix ne manquent pas!

Bonne Fête nationale du Québec!

SOURCE Patrimoine canadien

