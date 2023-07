Déclaration du ministre Rodriguez à l'occasion de la fête du Canada

Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, souhaite une bonne fête du Canada à toute la population canadienne

OTTAWA, ON, le 1er juill. 2023 /CNW/ - Bonne fête du Canada! Profitez de cette journée pour vous rassembler et créer des liens avec les gens qui vous entourent. En plus, il y a tellement de façons et de raisons de célébrer notre pays! On n'a qu'à penser à la force de nos valeurs, à notre créativité et à notre diversité qui contribuent à faire du Canada un pays ouvert à tous, que tant de gens sont fiers d'appeler leur chez-soi.

D'un bout à l'autre du Canada, nos artistes talentueux, nos aînés qui ont bâti notre pays et ces jeunes qui nous inspirent enrichissent nos communautés et nous donnent espoir en l'avenir. Nos paysages à couper le souffle et notre accueil chaleureux attirent les visiteurs de partout dans le monde. C'est tout ça et plein d'autres choses qu'on célèbre aujourd'hui.

La fête du Canada est aussi un moment pour réfléchir à notre histoire, parce qu'on doit en tirer des leçons afin de continuer notre chemin sur la voie de la réconciliation. Le 1er juillet, on réitère notre engagement à tout mettre en œuvre pour assurer un avenir meilleur aux générations présentes et futures.

J'encourage tout le monde à faire la fête et à montrer sa fierté canadienne! Vous trouverez toute l'information sur les festivités qui ont lieu partout au pays dans le site Web de la fête du Canada. Profitez-en pour vous rassembler et tisser des liens au sein de votre communauté.

Bonne fête du Canada!

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Laura Scaffidi, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]