GATINEAU, QC, le 9 août 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre du Travail et des Aînés, Seamus O'Regan Jr., a publié la déclaration suivante au sujet du conflit de travail qui a récemment touché les ports de la Colombie‑Britannique :

« Le récent conflit entre l'International Longshore and Warehouse Union Canada et la British Columbia Maritime Employers Association a gravement perturbé notre économie. L'accord conclu par les parties a permis de stabiliser nos chaînes d'approvisionnement.

Mais un autre conflit et une perturbation de cette ampleur sont toujours possibles et ce n'est pas suffisant. Les travailleurs et les entreprises qui dépendent de nos ports méritent des solutions à long terme. Ils méritent des réponses.

Je vais lancer une procédure en vertu de l'article 106 du Code canadien du travail afin d'examiner les questions structurelles qui sous-tendent ce récent conflit, ainsi que les conflits similaires qui se sont produits dans nos ports à travers le Canada.

Les gouvernements précédents ont commandé des rapports sur les disputes du passé et une analyse de ces situations a déjà été effectuée. Nous commencerons donc par examiner immédiatement ces travaux. Cela déterminera les prochaines étapes, et cela sera fait rapidement.

Il est grand temps d'examiner ces questions sous-jacentes pour élaborer des solutions à long terme, des solutions qui créent un environnement de travail harmonieux entre les syndicats et les employeurs, qui respectent le processus de négociation collective et qui garantissent la stabilité fondamentale de nos chaînes d'approvisionnement dans l'intérêt de chaque Canadien et Canadienne. »

Lien connexe

Le Service fédéral de médiation et de conciliation

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Hartley Witten, Attaché de presse, Cabinet du ministre du Travail et des Aînés, Seamus O'Regan Jr., 343-575-1065, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]