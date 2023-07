VANCOUVER, BC, le 12 juill. 2023 /CNW/ - Hier, le ministre du Travail, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a publié la déclaration suivante au sujet des négociations collectives entre la British Columbia Maritime Employers Association et l'International Longshore and Warehouse Union Canada :

« Depuis la fin du mois d'avril, la BCMEA et l'ILWU travaillent intensément avec les médiateurs fédéraux pour parvenir à une nouvelle convention collective pour leurs membres.

Aujourd'hui, après onze jours d'arrêt de travail, j'ai décidé que la différence entre les positions de l'employeur et du syndicat n'est pas suffisante pour justifier la poursuite de l'arrêt de travail.

Grâce au travail acharné des parties à la table des négociations, un bon accord est à la portée de main - un accord qui conviendrait à la fois à l'employeur et au syndicat. J'ai immédiatement demandé au médiateur fédéral principal de m'envoyer une recommandation écrite sur les conditions de l'accord dans les 24 heures. Une fois que j'aurai reçu les termes de l'accord, je les transmettrai aux parties, qui disposeront de 24 heures pour décider de recommander ou non la ratification de ces termes à leurs mandants.

L'économie de notre pays dépend des relations entre l'industrie et les travailleurs. L'ampleur de cette perturbation montre à quel point les relations entre la BCMEA et l'ILWU sont importantes pour notre intérêt national. Nous ne pouvons pas permettre que cet arrêt de travail persiste et risquer de détériorer davantage les relations entre ces parties.

La BCMEA et l'ILWU ont travaillé dur et longtemps pour négocier un accord. Il est dans l'intérêt de tous - l'employeur, le syndicat et tous les Canadiens - qu'ils acceptent cet accord dès que possible. »

