OTTAWA, ON, le 10 oct. 2023 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a fait la déclaration suivante :

« Plus tôt cette année, nous avons annoncé que nous accueillerons, sur une base humanitaire, 15 000 migrants provenant de l'hémisphère occidental. Nous offrons une voie vers des possibilités économiques pour aider à faire face aux déplacements forcés en tant qu'alternative à la migration irrégulière. Dans le cadre de cette initiative, nous offrons des voies de migration régulière pour les habitants des Amériques en tirant parti des voies humanitaires et économiques vers la résidence permanente et des programmes d'emploi temporaire.

« Nous accueillerons cette année 4 000 travailleurs étrangers temporaires supplémentaires provenant de la région, dont beaucoup sont déjà arrivés au Canada. Sur la base des tendances actuelles, nous sommes en bonne voie pour atteindre cet objectif. De plus, nous établissons des rapports avec les organisations non gouvernementales dans la région pour tirer parti du Projet pilote sur la voie d'accès à la mobilité économique, qui aide les réfugiés qualifiés et d'autres personnes déplacées à immigrer au Canada.

« J'annonce aujourd'hui que, dans le cadre de son engagement d'accueillir 15 000 migrants en provenance des Amériques, le Canada accueillera jusqu'à 11 000 ressortissants étrangers colombiens, haïtiens et vénézuéliens au moyen d'une nouvelle voie humanitaire d'accès à la résidence permanente.

« Cet automne, les ressortissants étrangers colombiens, haïtiens et vénézuéliens en Amérique centrale, en Amérique du Sud ou dans les Caraïbes qui ont de la famille élargie au Canada seront admissibles à cette nouvelle voie d'accès. Pour être admissible, le principal demandeur doit être l'enfant (sans égard à son âge), le petit-enfant, l'époux ou l'épouse, le conjoint ou la conjointe de fait, le parent, le grand-parent ou le frère ou la sœur d'un citoyen ou d'un résident permanent du Canada.

« Les demandeurs dont la demande est accueillie se verront offrir des services avant l'arrivée améliorés, y compris une évaluation des compétences professionnelles et un aiguillage vers un fournisseur de services d'établissement dans la collectivité où ils ont l'intention de s'établir. Des renseignements plus détaillées seront communiquées à l'approche du lancement de la nouvelle voie.

« Nous collaborons activement avec l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) pour comprendre le contexte régional et les besoins humanitaires liés aux migrations dans les Amériques. Nous appuyons également le travail des bureaux de mobilité sécuritaire dans la région dont l'objectif est de tenir compte des personnes provenant de voies humanitaires ou d'autres voies régulières.

« En plus de donner suite à notre engagement d'accueillir 15 000 migrants, nous continuons de jouer un rôle actif dans les enjeux de migration et de protection. Nous sommes en voie de respecter notre engagement d'accroître la réinstallation de réfugiés des Amériques, et nous continuons à appuyer la mise en œuvre de la Déclaration de Los Angeles sur la migration et la protection ainsi que le Sommet des leaders nord-américains.

« Nous bonifions également notre contribution aux efforts de renforcement des capacités dans la région en investissant 75 millions de dollars sur six ans pour des projets à l'échelle de l'Amérique latine et de l'Amérique centrale. Ces projets mettent l'accent sur le renforcement de la capacité d'octroi de l'asile et sur une meilleure intégration des migrants et réfugiés dans des collectivités et marchés du travail locaux. Cet appui aidera les pays, y compris les pays d'origine des migrants et réfugiés et les pays qu'ils traversent ou qui les hébergent, à relever les défis de la migration irrégulière tout en améliorant la qualité de vie des migrants et des réfugiés.

« Le déplacement mondial de personnes en quête de sécurité atteint un sommet sans précédent. Les Amériques voient un nombre sans précédent de migrants en quête d'un refuge et de nouvelles possibilités se plaçant souvent dans des situations dangereuses, comme en traversant la région du Darién. Alors que nous travaillons de concert avec les États-Unis, nous nous attendons à ce que ces mesures contribuent à réduire la migration irrégulière et à promouvoir une migration sûre comme alternative aux itinéraires irréguliers souvent dangereux dans les Amériques.

