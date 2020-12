OTTAWA, ON, le 14 déc. 2020 /CNW/ - L'honorable Marco E.L. Mendicino, C.P., député, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a fait la déclaration suivante :

« Année après année, les réfugiés continuent de quitter leur maison, leurs êtres chers et leurs biens les plus précieux, partant courageusement à la recherche d'une paix nouvelle et d'une vie meilleure. Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a été créé en 1950 afin d'offrir une tribune aux Nations unies pour défendre la cause des réfugiés.

« Au cours des 70 dernières années, le HCR s'est imposé comme une institution qui établit des partenariats avec des gouvernements et des répondants privés dans plus de 130 pays partout dans le monde. L'histoire de la coopération efficace du Canada avec le HCR a débuté en 1976. Depuis, la nécessité d'aider les personnes vulnérables du monde entier n'a pas diminué.

« Aujourd'hui, la situation est devenue particulièrement complexe. En 2020, le HCR a fait état d'un nombre record de personnes déplacées fuyant les conflits et la persécution. Il s'agit d'une préoccupation majeure, en particulier dans le contexte de la pandémie actuelle de COVID-19.

« Le gouvernement du Canada continue de chercher de nouvelles façons de travailler avec tous ses partenaires en vue de trouver des solutions positives pour les personnes déplacées. Je suis fier que le Canada soit désormais un chef de file mondial en matière de réinstallation des réfugiés. Nous continuerons d'être un chef de file mondial en soutenant le parrainage communautaire, en innovant avec de nouvelles voies de réinstallation de réfugiés et en respectant les droits de l'homme partout dans le monde.

« Dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire du HCR, je vous encourage tous et toutes à en apprendre davantage sur son histoire et sa mission. De la collecte de fonds et de l'éducation à l'analyse de données et aux partenariats commerciaux, le HCR est devenu bien plus qu'un organisme de défense des réfugiés. Grâce à ses liens étroits avec les gouvernements, la société civile et les répondants privés, il renforce la réponse mondiale à la crise des déplacements de personnes.

« Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite un heureux 70e anniversaire à nos amis et partenaires du HCR. »

