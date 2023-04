Aujourd'hui, la communauté sikhe au Canada et ailleurs dans le monde célèbre le Vaisakhi

OTTAWA, ON, le 14 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, les communautés sikhes au Canada et ailleurs dans le monde célèbrent le Vaisakhi, le jour le plus sacré de l'année dans la religion sikhe.

Le Vaisakhi est célébré par la communauté des sikhes et des sikhs baptisés, connue sous le nom de Khalsa Panth, qui a été fondée par le gourou Gobind Singh Ji en 1699. C'est un moment où la communauté sikhe au pays prend le temps de se recueillir, de se renouveler et de célébrer son riche patrimoine culturel. Ce jour-là, les sikhes et les sikhs se rassemblent traditionnellement dans leurs gurdwaras pour prier, partager un repas et participer à des défilés religieux connus sous le nom de Nagar Kirtans.

Le Vaisakhi, qui a lieu pendant le Mois du patrimoine sikh, offre aussi la chance de mettre en évidence les nombreuses contributions de la communauté sikhe au patrimoine riche et diversifié du pays. Forte de plus de 500 000 membres, la communauté sikhe canadienne est l'une des plus grandes diasporas sikhes au monde.

Pour l'occasion, soulignons les valeurs qui sont au cœur du sikhisme, c'est-à-dire l'humilité, la générosité et la compassion, des valeurs que nous cherchons à adopter dans notre société.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, j'offre mes meilleurs vœux de joie et de paix à toutes les personnes qui célèbrent le Vaisakhi.

Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh.

SOURCE Patrimoine canadien

