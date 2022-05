En mai, nous célébrons le Mois du patrimoine juif canadien

OTTAWA, ON, le 1er mai 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, marque le début du Mois du patrimoine juif canadien. C'est l'occasion de célébrer la culture, la foi et l'histoire juives au Canada.

On retrouve au Canada environ 400 000 personnes d'ascendance juive, soit la quatrième plus grande communauté juive au monde. Les Canadiens et Canadiennes d'ascendance juive ont apporté - et continuent d'apporter - une importante contribution à notre société, notamment dans les domaines de la médecine, du théâtre, de l'ingénierie, de la musique, de l'architecture, du milieu universitaire, de la politique, du droit et des arts. Au cours de ce mois, nous reconnaissons aussi le courage, la détermination et la résilience dont les membres des communautés juives ont fait preuve tout au long de l'histoire.

Malheureusement, force est de constater que les communautés juives au Canada et dans le monde entier continuent de faire face à une hausse alarmante d'actes d'antisémitisme, de violence et de xénophobie. Cette situation est inacceptable. Nous devons toujours condamner cette violence et continuer à nous y opposer fermement.

Le gouvernement du Canada reste déterminé à lutter contre toutes les formes d'antisémitisme au pays et à l'étranger grâce à des mesures importantes comme la nomination de l'honorable Irwin Cotler à titre d'envoyé spécial du Canada pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme. Afin de continuer à protéger la mémoire des personnes assassinées durant l'Holocauste, le budget de 2022 alloue 20 millions de dollars à la construction du nouveau Musée de l'Holocauste à Montréal.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, j'invite tous les Canadiens et Canadiennes à approfondir leurs connaissances et leurs réflexions sur le rôle inspirant que leurs concitoyens et concitoyennes d'ascendance juive ont joué et continuent de jouer dans les communautés de partout au pays.

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Arevig Afarian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected]; Relations avec les médias,Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]