Aujourd'hui, le ministre Hussen a publié une déclaration concernant le Jour commémoratif de Srebrenica

OTTAWA, ON, le 11 juill. 2022 /CNW Telbec/ - En ce Jour commémoratif de Srebrenica, le gouvernement du Canada se souvient des victimes et rend hommage aux familles qui ont été bouleversées à jamais par l'horrible génocide perpétré en Bosnie-Herzégovine.

En juillet 1995, plus de 8 000 hommes et garçons bosniaques ont été systématiquement assassinés à Srebrenica. lls ont été privés de la possibilité de vivre pleinement leur vie à cause de la haine et de la discrimination. En tant que pays, nous nous joignons à la communauté bosniaque au Canada et dans le monde entier pour pleurer cette perte insensée de vies humaines.

Les actes de génocide commencent par le ciblage et la déshumanisation de groupes de personnes. En gardant bien vivants les souvenirs douloureux du passé et en tirant des leçons de ceux-ci, nous pouvons collectivement faire en sorte que ces horribles tragédies ne se reproduisent plus jamais.

En ces temps incertains, réaffirmons notre engagement à protéger les droits fondamentaux et la dignité de chacun et chacune au Canada et dans le monde entier. Nous le devons aux victimes et aux survivants du génocide en Bosnie-Herzégovine, ainsi qu'aux générations à venir.

