Aujourd'hui, des millions de bouddhistes au Canada et ailleurs dans le monde célèbrent Vesak

OTTAWA, ON, le 16 mai 2022 /CNW/ - En ce jour de la fête de Vesak, les bouddhistes au Canada et ailleurs dans le monde commémorent la naissance, l'illumination et la mort de Gautama Buddha, fondateur du bouddhisme.

Célébrée lors de la première pleine lune de mai, la fête de Vesak se veut un moment de recueillement pour les bouddhistes qui se rassemblent alors dans les temples pour prier ainsi qu'offrir des fleurs, des bougies et des bâtonnets à brûler. Ces objets rappellent à quel point la vie est précieuse, quoique courte.

Pendant cette journée, les bouddhistes seront particulièrement généreux envers leurs voisins. Ces gestes de gentillesse de la part de la communauté illustrent bien les enseignements universels laissés par Bouddha; il s'agit là d'enseignements qui mettent l'accent sur la paix et la compassion, des valeurs qui témoignent de la nature de la population canadienne.

Puisque les bouddhistes des quatre coins du pays se réuniront pour souligner cette occasion spéciale, profitons-en pour en apprendre plus sur les importantes contributions, passées et présentes, des Canadiens et Canadiennes bouddhistes à notre société.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, je souhaite paix et bonheur à toutes les personnes qui célèbrent Vesak.

