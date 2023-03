Le 21 mars, au Canada et dans le monde entier, on souligne la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale

GATINEAU, QC, le 21 mars 2023 /CNW/ - La Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale nous rappelle notre responsabilité collective dans la lutte contre toutes les formes de racisme, de discrimination et de haine. Il est important pour nous de saisir cette occasion afin de reconnaître les réalités et les inégalités auxquelles font face de nombreuses communautés racisées et minorités religieuses dans la société et les institutions canadiennes.

La haine et la discrimination n'ont pas leur place au Canada. Beaucoup trop de personnes au pays et dans le monde subissent de la discrimination, de la haine et du racisme simplement en raison de la couleur de leur peau, de leurs origines ou de leur foi. La discrimination raciale et systémique nuit à la santé, au bien-être et à la qualité de vie des personnes et constitue un facteur clé d'inégalité dans notre société. Nous savons que nous devons agir maintenant pour résoudre ces problèmes complexes.

C'est pourquoi le gouvernement du Canada continuera de soutenir et de faire progresser les politiques et les programmes visant à lutter contre le racisme systémique; à garantir un accès équitable à la justice et aux soins de santé; à améliorer l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle; et à promouvoir les droits de la personne en tenant compte des expériences vécues par les peuples et les communautés.

Depuis 2019, notre gouvernement a consacré près de 100 millions de dollars à la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme et 85 millions de dollars supplémentaires pour soutenir le lancement d'une nouvelle stratégie de lutte contre le racisme et du tout premier Plan d'action de lutte contre la haine du Canada. Nous continuerons à soutenir le Partenariat nord-américain pour l'équité et la justice raciale, récemment signé, ainsi que la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, notamment par le lancement d'un réseau nord-américain d'experts pour l'équité raciale, et en faisant progresser la Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires.

Notre gouvernement continuera également à travailler avec les Premières Nations, les Inuit et les Métis pour mettre en œuvre la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui affirme, respecte et soutient les droits des peuples autochtones aujourd'hui et pour l'avenir.

Bien que des progrès ont été accomplis, nous reconnaissons qu'il reste encore beaucoup à faire. En tant que ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, j'encourage la population canadienne à dénoncer la discrimination raciale sous toutes ses formes, peu importe où et quand elle se produit. Ensemble, nous pouvons devenir une société plus sûre, plus inclusive et plus équitable, où tous les citoyens et citoyennes ont les mêmes chances de s'épanouir et prospérer.

