Aujourd'hui, au Canada et partout dans le monde, nous célébrons la Journée internationale des femmes

OTTAWA, ON, le 8 mars 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, la population canadienne se joint au reste du monde pour souligner la Journée internationale des femmes. Depuis près de 50 ans, cette journée est l'occasion de mettre de l'avant les nombreuses réalisations sociales, économiques, culturelles et politiques des femmes et des filles d'ici et d'ailleurs.

Le thème de cette année est « L'inspiration au féminin ». Il célèbre les femmes et les filles qui nous inspirent en faisant preuve de leadership dans les choix qu'elles font au quotidien pour contribuer aux diverses sphères de notre société.

Des progrès ont été réalisés pour l'égalité des genres au Canada. Toutefois, force est de constater que les femmes et les filles font encore face à de nombreux obstacles.

Partout au Canada, les femmes autochtones et les femmes issues des communautés racisées et religieuses continuent d'être victimes de misogynie, de haine, de préjugés et de discrimination. Ces actes n'ont pas leur place au pays, et le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes dans le cadre de la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme.

Grâce à des investissements continus, dont plus de 13 millions de dollars depuis 2018, nous soutenons des projets axés sur l'élimination des obstacles systémiques et la promotion de l'égalité des genres pour les femmes et les filles autochtones ou issues de communautés racisées et minorités religieuses, ce qui est vital pour leur santé et leur bien-être général.

Cependant, nous avons également constaté un impact disproportionné sur les communautés racisées pendant la pandémie, en particulier les femmes qui en font partie. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a lancé le Fonds de réponse et de relance féministe pour éviter que la pandémie entraîne un recul ou fasse perdre les gains durement gagnés par les femmes au Canada.

Lorsque les femmes réussissent, nous réussissons tous. À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, j'invite tous les Canadiens et Canadiennes à prendre le temps de reconnaître, de célébrer et de soutenir les femmes et les filles qui font tomber les barrières et contribuent à l'avènement d'une société plus égalitaire et équitable pour tout le monde.

