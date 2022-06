Déclaration du ministre Hussen à l'occasion de la Journée canadienne du multiculturalisme

Le 27 juin, nous célébrons la Journée canadienne du multiculturalisme et la diversité qui enrichit notre société

OTTAWA, ON, le 27 juin 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, en cette Journée canadienne du multiculturalisme, nous célébrons l'un des principes fondamentaux qui nous unissent en tant que nation. Le Canada est devenu ce qu'il est grâce à son peuple, et nous avons de la chance de vivre dans une société qui célèbre les origines et la culture uniques de chacun.

En tant que premier pays au monde à avoir adopté le multiculturalisme comme politique officielle, le Canada est fier d'abriter diverses communautés, cultures et ethnies. De concert avec les peuples autochtones, qui sont les gardiens de cette terre et de ses eaux, des générations d'immigrants et de réfugiés des quatre coins du monde ont contribué à faire de ce pays ce qu'il est aujourd'hui.

La diversité est un fait, mais l'inclusion est un choix. En tant que société qui croit en la force de son peuple, nous avons la responsabilité de reconnaître également les expériences vécues par de nombreuses communautés.

Les peuples autochtones, les communautés racisées et les minorités religieuses font encore face à la réalité inacceptable des microagressions, de la discrimination et du racisme. Ces injustices causent du tort et elles sont un obstacle supplémentaire à la prospérité des personnes et des communautés.

Le gouvernement du Canada continue de prendre des mesures concrètes pour réparer les torts du passé tout en luttant contre le racisme et la discrimination. En collaborant avec les communautés dignes d'équité pour élaborer une nouvelle stratégie de lutte contre le racisme et le tout premier Plan d'action national de lutte contre la haine, nous contribuons à créer une société plus inclusive dans laquelle tout le monde a des chances égales de réussir.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, je vous invite tous et toutes à participer aux célébrations entourant la Journée canadienne du multiculturalisme. Je vous encourage également à en apprendre davantage sur les nombreuses personnes et cultures qui font du Canada le pays que nous connaissons et que nous aimons tous et toutes.

