OTTAWA, ON, le 8 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, les communautés sikhes du Canada et du monde entier se réuniront pour célébrer Gurpurab, en l'honneur de la naissance et de la vie de Guru Nanak Dev Ji, le fondateur du sikhisme.

Premier des dix chefs spirituels de la foi sikhe, Guru Nanak Dev Ji est né en 1469 et a consacré sa vie à prêcher et à incarner les valeurs de compassion, d'inclusion et d'égalité. En ce jour de célébration, familles et amis se réuniront et liront des passages des saintes Écritures de Guru Granth Sahib Ji, chanteront des hymnes et redonneront à la communauté au moyen de seva (services désintéressés).

Chaque jour, au Canada, nous voyons les enseignements de Guru Nanak Dev Ji prendre forme grâce aux actions de la communauté sikhe, qu'il s'agisse de nourrir les affamés ou de soutenir les personnes les plus vulnérables. Ces actes altruistes sont au cœur de ce que nous sommes en tant que société et nous rappellent l'importance de veiller les uns sur les autres.

Gurpurab est également une excellente occasion pour toute la population canadienne d'en apprendre plus sur l'immense contribution de la communauté sikhe à l'édification du pays que nous connaissons aujourd'hui.

La diversité est un fait, mais l'inclusion est un choix. En cette occasion spéciale, réaffirmons notre engagement à nous soutenir mutuellement, alors que nous nous efforçons de rendre notre société encore plus équitable pour tout le monde.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, je souhaite à tous ceux et celles qui le célèbrent un heureux Gurpurab.

SOURCE Patrimoine canadien

