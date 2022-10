À compter du 24 octobre, les communautés hindoue, jaïne, sikhe et bouddhiste au Canada et ailleurs dans le monde célèbrent l'importante fête de Diwali

OTTAWA, ON, le 24 oct. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, les communautés hindoue, jaïne, sikhe et bouddhiste au Canada et ailleurs dans le monde soulignent le début de Diwali, aussi connu comme la fête des Lumières.

Diwali évoque le triomphe de la lumière sur les ténèbres. Il se traduit par des rencontres familiales et amicales, un échange de présents et le partage d'un festin, le tout agrémenté de feux d'artifice multicolores. Les membres de nombreuses communautés illumineront leur demeure avec des diyas (bougies) et recouvriront le plancher de rangolis (des œuvres d'art à base de grains de riz colorés, de sable ou de pétales de fleurs) pour apporter la chance et la prospérité à leur famille et à leurs invités.

Pour bien des gens, Diwali signifie aussi le pouvoir de la liberté, du savoir et de l'espoir. Il traduit également une conviction profonde : le bon l'emporte toujours sur le mal, même dans les circonstances les plus difficiles.

Cette période de réjouissances offre à la population canadienne une excellente occasion de reconnaître les nombreuses contributions que les communautés hindoue, jaïne, sikhe et bouddhiste ont apportées, et continuent d'apporter, dans l'édification d'un pays diversifié et inclusif.

Les gens tissent notre identité et, à titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, j'invite toute la population à en apprendre davantage sur les nombreuses réalisations des communautés hindoue, jaïne, sikhe et bouddhiste au Canada.

À toutes les personnes qui célèbrent Diwali, je vous souhaite sécurité, santé et joie!

SOURCE Patrimoine canadien

