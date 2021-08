En ce 15 août, les Acadiens et Acadiennes célèbrent leur fête nationale

OTTAWA, ON, le 15 août 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, c'est la Fête nationale de l'Acadie. Cette journée nous offre une occasion formidable de reconnaître et de célébrer l'apport des Acadiens et des Acadiennes au pays et à la francophonie canadienne depuis plus de 400 ans.

Le 15 août est une journée spéciale pour le peuple acadien. C'est le moment de célébrer sa culture, ses traditions et la langue française, l'une des deux langues officielles du Canada. Les Acadiens ont une histoire mouvementée. Néanmoins, ils ont toujours fait preuve de résilience et ils ont façonné le pays par leur persévérance et leur leadership qui dépasse les frontières.

Plusieurs communautés de partout au pays offrent des activités à l'occasion de la Fête nationale de l'Acadie. Vous aurez également la chance de célébrer où que vous soyez grâce au grand spectacle diffusé en soirée le 15 août sur les ondes de Radio-Canada.

À titre de ministre du Patrimoine canadien et en qualité de ministre du Développement économique et des Langues officielles, nous vous souhaitons à tous et à toutes une bonne Fête nationale de l'Acadie.

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Camille Gagné-Raynauld, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]

Liens connexes

www.pch.gc.ca