Aujourd'hui, célébrons la Fête nationale de l'Acadie!

OTTAWA, le 15 août 2020 /CNW/ - Depuis plus de quatre siècles, les Acadiens et Acadiennes jouent un rôle important dans l'édification du Canada et ils contribuent à sa diversité. Par leurs contributions aux arts et à la culture, leur innovation sociale et économique ainsi que leur leadership, ils font preuve d'un dynamisme qui dépasse les frontières du pays.

Pour notre gouvernement, il est important de célébrer l'apport remarquable des communautés francophones et acadiennes au dynamisme, à l'ouverture et à la prospérité du Canada. L'énergie, la résilience et la proactivité dont fait preuve la nation acadienne seront mises en valeur en ce jour de fête. Tous les Canadiens et Canadiennes doivent s'en inspirer et en être fiers.

Bien que le traditionnel tintamarre ait un air différent cette année, les Acadiens et Acadiennes d'un coin à l'autre du pays célèbrent la Fête nationale de l'Acadie aujourd'hui. De nombreuses communautés ont fait preuve d'une grande créativité pour offrir des activités virtuelles qui mettent en valeur la culture acadienne. Ce soir, les Canadiens et Canadiennes auront la chance de voir une grande production sur les ondes de Radio-Canada, laquelle nous permettra de célébrer la vitalité de l'identité francophone et acadienne de notre nation.

Bon 15 août! Bonne fête nationale de l'Acadie!

