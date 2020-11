OTTAWA, ON, le 18 nov. 2020 /CNW/ -

« Notre gouvernement demeure résolu à assurer la sûreté et la sécurité des Canadiens, des voyageurs et du réseau de transport.

« Nous reconnaissons que la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis a publié une consigne de navigabilité pour le Boeing 737 MAX. Par cette directive, la FAA rend obligatoires les modifications approuvées apportées à l'appareil Boeing 737 MAX, et confirme qu'il peut reprendre du service dans l'espace aérien américain.

« Transports Canada a travaillé de façon soutenue avec la FAA et d'autres autorités de certification clés, notamment l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) et l'Agence nationale de l'aviation civile du Brésil (ANAC) ainsi qu'avec les trois exploitants canadiens du Boeing 737 MAX et leurs syndicats de pilotes, tout au long du processus de validation de l'aéronef afin de prendre en compte tous les facteurs nécessaires à sa remise en service en toute sécurité.

« Les experts en matière de sécurité de Transports Canada poursuivent leur processus de validation indépendant afin de déterminer s'il convient d'approuver les modifications proposées pour l'aéronef. Nous nous attendons à ce que ce processus se termine très bientôt. Cependant, il y aura des différences entre ce que la FAA a approuvé aujourd'hui et ce que le Canada exigera de ses exploitants. Ces différences comprendront des procédures supplémentaires pour le poste de pilotage et avant le vol, ainsi que des distinctions dans la formation.

« Les restrictions de vol commercial pour l'exploitation du Boeing 737 MAX dans l'espace aérien canadien demeurent en vigueur et ne seront pas levées tant que le Ministère ne sera pas pleinement convaincu que toutes ses préoccupations en matière de sécurité ont été prises en compte, et que des procédures et une formation améliorées pour les équipages de conduite sont en place au Canada. »

