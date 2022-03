CALGARY, AB, le 22 mars 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., a fait la déclaration suivante au sujet des négociations collectives entre le Canadien Pacifique et la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada :

« Grâce aux médiateurs du Service fédéral de médiation et de conciliation, le Canadien Pacifique et la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada ont convenu de régler les derniers points de leurs négociations collectives par l'arbitrage exécutoire.

Les activités normales reprendront le 22 mars et se poursuivront tout au long de l'arbitrage. À la fin de celui-ci, une nouvelle convention collective aura été établie.

Cette conclusion ne fait que confirmer que lorsque les employeurs et les syndicats collaborent, nous obtenons les meilleurs des résultats pour les Canadiens et notre économie.

Le ministre des Transports, Omar Alghabra, la ministre de l'Agriculture, Marie-Claude Bibeau, le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, et moi-même aimerions féliciter et remercier le Canadien Pacifique et la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada d'être restés à la table de négociations et d'avoir déployé les efforts nécessaires à la conclusion d'une entente. Nous aimerions également remercier les médiateurs du Service fédéral de médiation et de conciliation qui ont travaillé de près aux côtés des parties et les ont soutenues tout au long des négociations. »

