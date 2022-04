GATINEAU, QC, le 28 avril 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., a fait la déclaration suivante à l'occasion du Jour de deuil national :

« Tous les travailleurs ont le droit de travailler dans un milieu sain et sûr et de rentrer à la maison en toute sécurité à la fin de leur journée. Ce n'est malheureusement pas ce qui se produit pour tout le monde.

Aujourd'hui, en ce Jour de deuil national, nous rendons hommage aux personnes qui, partout au pays, ont perdu la vie ou ont souffert en raison d'accidents, de blessures ou de maladies en lien avec le travail. Nous manifestons aussi notre respect à leurs proches, aux membres de leur famille et à leurs amis.

Les incidents en milieu de travail peuvent être évités, mais, chaque année, des milliers de Canadiens perdent la vie, sont blessés ou souffrent de maladies en raison de leur travail. C'est pourquoi, en cette journée, nous renouvelons et renforçons notre engagement à offrir des milieux de travail sûrs et sains, et nous nous rappelons que nous ne devons pas ralentir nos travaux de prévention.

Nous sommes davantage en mesure de protéger la santé physique et mentale des travailleurs et des travailleuses en nous assurant que les dispositions en matière de santé et de sécurité au travail que renferme le Code canadien du travail sont solides et modernes. En modernisant les exigences relatives à la conformité et l'application de la loi ainsi qu'en éliminant le harcèlement et la violence en milieu de travail, le gouvernement du Canada s'engage fermement à rendre les milieux de travail plus sûrs et plus productifs pour tout le monde. Nous nous affairons aussi à intégrer la santé mentale en tant qu'élément clé de la santé et de la sécurité au travail ainsi qu'à élaborer une politique relative au droit de déconnexion qui favorisera et protégera davantage la conciliation travail-vie personnelle chez les employés.

Pendant la pandémie, la sécurité au travail a pris un nouveau sens et est devenue plus pressante. J'aimerais remercier tous les employeurs et les travailleurs, les organisations qui les représentent et toutes les autres personnes qui ont fait leur part pour assurer leur propre sécurité et celle des autres malgré le contexte en perpétuel changement de la COVID-19. Pour prévenir les tragédies en milieu de travail, nous devons continuer de joindre nos efforts, de collaborer et de placer la sécurité et le bien-être des travailleurs en tête de la liste de nos priorités.

Aujourd'hui, alors que nous prenons une pause afin de penser aux travailleurs que nous avons perdus ou qui ont souffert de maladies débilitantes, ainsi qu'à leurs proches, je vous invite aussi à réfléchir au rôle que nous pouvons tous jouer dans la création de milieux de travail qui sont plus sûrs, plus équitables et plus sains pour tout le monde, étant donné qu'il s'agit, pour nous de l'une des meilleures façons d'honorer leur mémoire. »

