OTTAWA, ON, le 3 sept. 2024 /CNW/ - Le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Chaque année, en septembre, nous célébrons la Semaine nationale du camionnage au Canada. Ce moment est l'occasion de remercier nos camionneurs et camionneuses et de reconnaître le travail important qu'ils font pour assurer le bon fonctionnement de notre économie.

« On a récemment pu voir, en temps réel, comment chaque élément de nos chaînes d'approvisionnement est essentiel pour transporter des biens d'un bout à l'autre de notre grand pays tous les jours. À l'occasion de cette semaine nationale du camionnage, j'invite tous les Canadiens à célébrer les camionneurs et camionneuses de notre pays : ils font littéralement avancer le Canada.

« Les entreprises de camionnage transportent des milliards de dollars sous forme de biens et d'échanges commerciaux, y compris aux États-Unis. Les camionneurs et camionneuses qui travaillent de longues heures loin de leurs familles pour transporter ces biens sont indispensables pour garder les tablettes des épiceries bien remplies, apporter des produits frais au marché, relier les petites entreprises entre elles et faire croître notre économie.

« Tout comme l'industrie du camionnage est là pour la population canadienne, le gouvernement du Canada investira dans sa main-d'œuvre, soutiendra les camionneurs et camionneuses et favorisera l'innovation dans cette industrie ».

SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources : Laurent de Casanove, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Pablo Rodriguez, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]