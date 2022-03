OTTAWA, ON, le 8 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, et la secrétaire parlementaire du ministre des Transports, Annie Koutrakis, ont fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale des femmes :

« La Journée internationale des femmes est l'occasion de souligner les réalisations des femmes, tout en réfléchissant aux façons dont nous pouvons continuer de faire avancer l'égalité des genres.

« Le thème de cette année, L'inspiration au féminin, célèbre les femmes qui nous inspirent en faisant preuve de leadership dans leurs domaines respectifs.

« Nous sommes fiers que les femmes au Canada soient libres d'étudier et de diriger dans le domaine de leur choix, de prendre soin de leur famille, et d'exprimer ouvertement leur identité et leurs convictions.

« Dans le secteur des transports du Canada, nous continuons d'accorder la priorité à la diversité, à l'inclusion et à la représentation. Cependant, il y a encore trop peu de femmes qui occupent certains postes, comme ceux de pilotes, de marins et de camionneuses. Bien que le nombre de femmes dans le secteur maritime augmente, elles n'occupent que 2 % des emplois en demande dans ce domaine. Dans le secteur du camionnage commercial, qui fait face à des pénuries de main-d'œuvre exerçant une pression sur notre chaîne d'approvisionnement, seulement 3,5 % des camionneurs sont des femmes. Et même si plus de 42 % des travailleurs dans le secteur de l'aviation sont des femmes, 7 % seulement sont des pilotes.

« Nous savons qu'il reste du travail à accomplir pour faire progresser l'égalité des genres et aider les femmes à atteindre leurs objectifs professionnels et personnels.

« Le secteur des transports compte plusieurs pionnières incroyables qui en inspirent d'autres. Citons à titre d'exemple Vicki Gruber, la première femme à occuper le poste de directrice du port de Hamilton depuis les 109 années d'histoire du port. Nous pouvons également penser à Mary Ruth Brooks, membre de l'Ordre du Canada et professeure émérite à l'Université Dalhousie. Ses recherches renommées sur le transport maritime, le rendement et la gestion de la chaîne d'approvisionnement en inspirent d'autres dans ce domaine important. Aussi membre de l'Ordre du Canada, la capitaine Judy Cameron a été la première femme pilote à se faire embaucher par Air Canada. Sa carrière impressionnante dans l'aviation a inspiré d'innombrables femmes et filles à suivre ses traces.

« Alors que l'économie se remet de la pandémie et que nous nous concentrons sur un avenir plus équitable, la participation entière et égale des femmes dans le secteur des transports est essentielle à notre réussite.

« Les femmes s'inspirent les unes les autres pour éliminer les obstacles. C'est une bonne chose pour l'industrie et nos communautés. Nous remercions toutes les leaders qui ont ouvert la voie à d'autres femmes, et nous avons hâte de voir l'égalité des genres s'accroître dans le secteur des transports et au-delà. »

