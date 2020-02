Déclaration du ministre des Transports à la suite des manifestations qui perturbent le service ferroviaire

TORONTO, le 12 févr. 2020 /CNW/ - Le ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau, a fait la déclaration suivante aujourd'hui:

« Le gouvernement fédéral suit de près les manifestations qui perturbent le service ferroviaire à travers le pays. Nous travaillons avec nos homologues provinciaux, les ministres partout au pays continuent à être en communication régulière avec leurs collègues et nos fonctionnaires ont une ligne de communication ouverte avec les provinces. Les voies ferrées connectent notre pays et les Canadiens. C'est par ce moyen que les Canadiens se rendent au travail et rentrent chez eux pour être avec leurs proches. Elles transportent la nourriture et les marchandises dont nous avons besoin chaque jour. Nos ports et nos côtes sont essentiels afin d'acheminer vers les marchés mondiaux, les produits que les Canadiens produisent et vendent.

« Le droit de manifester est fondamental au Canada, mais les individus qui choisissent d'utiliser ce droit se doivent de le faire en conformité avec la loi. Des injonctions ont été obtenues par le CN afin que le service puisse reprendre. Elles doivent être respectées.

« Les forces policières dans notre pays agissent de manière complètement indépendante de tous les niveaux de gouvernements. Leur priorité absolue est d'assurer la sécurité de toute personne au Canada.

« Il est encore temps pour les parties impliquées de participer à un dialogue ouvert et respectueux afin de s'assurer que la situation soit réglée de manière pacifique, et nous les encourageons fortement à le faire.»

