OTTAWA, ON, le 2 févr. 2023 /CNW/ - En réponse à la propagation croissante de la COVID-19 et de ses variants en Chine et aux données limitées sur l'épidémiologie et les séquences génomiques virales accessibles sur les cas, le gouvernement du Canada a annoncé des exigences temporaires relatives au dépistage avant l'embarquement et au dépistage à l'arrivée, en vigueur à compter du 5 janvier 2023, pour les voyageurs à bord de vols en provenance de la République populaire de Chine, de Hong Kong ou de Macao.

Le 4 février 2023, à minuit et une (heure normale de l'Est), le gouvernement du Canada prolongera ces mesures sanitaires actuelles pour les voyageurs qui arrivent à bord d'avion en provenance de ces régions, quels que soient leur nationalité ou leur statut vaccinal. Ces exigences devraient rester en vigueur jusqu'à minuit et une (heure normale de l'Est), le 5 avril 2023.

Un certain nombre de facteurs ont éclairé la décision relative à la prolongation des mesures sanitaires actuelles, y compris ce qui suit :

des renseignements continus faisant état d'une augmentation croissante du nombre de cas de COVID-19 en Chine depuis la levée des restrictions;

les données limitées sur l'épidémiologie accessibles sur les cas en Chine, y compris en ce qui concerne le séquençage génomique et les variants préoccupants possibles;

l'incidence que pourrait avoir la réouverture de la Chine sur le système de santé du Canada ;

; les réponses des pays partenaires et des organisations internationales.

Malgré les données fournies par la Chine jusqu'à présent, les lacunes persistantes liées à l'accessibilité des données demeurent une préoccupation importante. La prolongation de ces mesures permettra d'avoir accès à de nouvelles sources de données fiables et de donner le temps aux vagues prévues en Chine de s'atténuer.

Grâce au maintien de ces mesures, le gouvernement du Canada, en consultation avec les provinces et les territoires, adopte une approche de précaution pour assurer la santé et la sécurité de la population canadienne et protéger le système de soins de santé du Canada qui est déjà surchargé.

La réévaluation de ces mesures frontalières se poursuivra à mesure que d'autres données et éléments probants seront recueillis. Le gouvernement du Canada n'hésitera pas à ajuster les mesures afin de protéger la santé et la sécurité de tous au Canada.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces mesures aux frontières, veuillez visiter le site Web suivant :

Exigences en matière de dépistage de la COVID-19 avant l'embarquement sur un vol en provenance de la Chine, de Hong Kong et de Macao.

Pour obtenir les derniers conseils sur la COVID-19 et les voyages à l'étranger, visitez la page suivante :

COVID-19 et voyages internationaux.

