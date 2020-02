Déclaration du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social à propos de la Semaine du développement international

GATINEAU, QC, le 3 févr. 2020 /CNW/ - Cette semaine marque le 30e anniversaire de la Semaine du développement international, et le thème de cette année, « Visez les objectifs », s'est axé sur la collaboration et la réalisation de progrès dans le cadre du Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies. Le Canada est engagé à travailler avec ses partenaires nationaux et internationaux pour bâtir un monde plus pacifique, inclusif et prospère pour les générations futures.

Le Programme 2030 est un appel à l'action. Au cœur de ce programme se trouvent 17 objectifs de développement durable (ODD) et l'engagement de ne laisser personne de côté. Ces objectifs reconnaissent que la fin de la pauvreté doit aller de pair avec des stratégies qui améliorent la santé et l'éducation, réduisent les inégalités et stimulent la croissance économique, tout en luttant contre le changement climatique et en œuvrant à la protection et à la préservation de l'environnement.

Le Canada continue de faire des progrès dans la mise en œuvre du Programme 2030, tant au pays qu'à l'étranger. Bon nombre de nos priorités actuelles cadrent avec les travaux qu'effectue le Canada pour concrétiser le Programme 2030 et ses objectifs globaux. Celles-ci incluent, la croissance et le renforcement de la classe moyenne du Canada, la réduction de la pauvreté, la réconciliation avec les peuples autochtones, la promotion de l'égalité entre les sexes, l'autonomisation des femmes et des filles, et l'accès à la justice pour tous les Canadiens

Les Canadiens peuvent être fiers des progrès que nous avons réalisés, mais il reste encore beaucoup à faire. Notre responsabilité est d'améliorer la vie de tous, en particulier des groupes marginalisés et vulnérables comme les femmes, les peuples autochtones, les minorités visibles, les nouveaux arrivants, les personnes handicapées et les communautés LGBTQ2. Pendant trop longtemps, ces groupes ont été confrontés à des obstacles qui les empêchaient d'avancer. Nous travaillons d'arrache-pied pour faire en sorte que tous puissent contribuer à la prospérité économique, sociale et environnementale du Canada.

Alors qu'il ne reste qu'une décennie avant 2030, je voudrais profiter de cette occasion pour encourager tous les Canadiens à « viser les objectifs » et à travailler ensemble pour façonner un avenir meilleur, plus équitable et plus durable pour tous.

