Déclaration du ministre Alghabra au sujet du dixième anniversaire de la tragédie de Lac-Mégantic

LAC-MÉGANTIC, QC, le 6 juill. 2023 /CNW/ - Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le 10e anniversaire de la tragédie de Lac-Mégantic :

« La tragédie de Lac-Mégantic a eu lieu il y a dix ans, et je m'en souviens comme si c'était hier. Les images bouleversantes de cet événement, qui a été le pire accident ferroviaire de l'histoire du Canada et qui a pris la vie de 47 personnes, nous terrifient toujours. Jamais nous n'oublierons ce qui s'est passé lors de cette nuit du 6 juillet 2013.

Aujourd'hui est un jour solennel, un jour de réflexion et un jour de deuil. Pour beaucoup, les souvenirs de cette nuit-là et des jours suivants, ainsi que la cérémonie d'aujourd'hui, rouvriront une blessure qui ne guérira jamais.

Aucune communauté, aucune famille ne devrait avoir à vivre ce qu'a vécu Lac-Mégantic et je ne peux m'imaginer tout ce que les citoyens de la municipalité et des environs ont dû traverser. Je parle du fond du cœur quand je dis que Lac-Mégantic est une ville pleine de courage et remplie de gens qui ont fait preuve de résilience dans des circonstances inimaginables. Ils nous ont montré l'espoir et le meilleur côté de notre humanité. C'est pourquoi je vous dis en retour que nous sommes et serons toujours avec vous dans le souvenir, le deuil et la promesse d'un avenir meilleur.

Cela signifie qu'il faut honorer ceux que nous avons perdus et ceux qui restent et portent le deuil, en veillant à ce qu'une telle tragédie ne puisse jamais se reproduire. Je vous assure que nous poursuivons nos efforts afin de renforcer la sécurité ferroviaire partout au Canada afin qu'un tel événement ne se reproduise plus jamais et nous sommes déterminés à sortir le train du centre-ville de Lac-Mégantic. La sécurité ferroviaire demeure l'une de mes principales priorités.

Honorons, tous ensemble, la mémoire de ceux qui nous ont quittés il y a maintenant dix ans. Nous ne pourrons jamais oublier et ne devons jamais nous laisser aller à l'oubli. »

