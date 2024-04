TERRITOIRES NON CÉDÉS DES NATIONS SQUAMISH, MUSQUEAM ET TSLEIL-WAUTUTH, le 25 avril 2024 /CNW/ - Le Conseil des leaders des Premières Nations, la ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Patty Hajdu, et le ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Gary Anandasangaree, ont publié aujourd'hui la déclaration suivante :

« Our Gathering kexwkexwntsút chet, tə sq̓əq̓ip ct est un événement annuel qui se tient sur les territoires ancestraux traditionnels non cédés des peuples Salish du littoral, les Nations Skwxwú7mesh (Squamish), xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam) et səlílwətaʔɬ (Tsleil-Waututh). Il s'agit d'une occasion pour les 204 Premières Nations en Colombie-Britannique de soulever des points clés à prioriser dans nos relations de nation à nation.

Déclaration du Conseil des leaders des Premières Nations et des ministres Hajdu et Anandasangaree Post this

Les Premières Nations en Colombie-Britannique mènent la charge pour assurer un avenir meilleur à leurs communautés. Ils réclament un niveau de vie équitable, où ils ont un logement, des soins de santé dirigés par les Premières Nations, un accès à de l'eau potable propre et fiable, les outils en place pour répondre aux situations d'urgence comme les feux de forêt et les inondations et plus de possibilités de bâtir et de développer leurs entreprises - et le gouvernement du Canada sera un partenaire dans ce travail.

Il y a également des progrès importants en cours qui changeront la trajectoire de leurs relations avec le gouvernement du Canada en sortant des contraintes de la Loi sur les Indiens, de manière adapté à chaque nation. Dans de nombreuses communautés, il s'agit de la négociation de traités modernes ou d'ententes sur l'autonomie gouvernementale qui créent une plus grande autodétermination et contrôle sur les terres, les ressources et les juridictions, telles que l'éducation et la protection de l'enfance.

Alors que des progrès sont en cours, beaucoup reste à faire pour construire des partenariats basés sur la confiance et la coopération. Le Canada doit, par exemple, mettre pleinement en œuvre nos promesses et obligations conformément à la

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, adopter la Loi sur l'eau potable des Premières Nations pour que celles-ci disposent d'eau potable pour des générations à venir, et nous devons redoubler d'efforts pour mettre fin à la crise des femmes, des filles, des personnes bispirituelles et des personnes diverses autochtones disparues et assassinées. De plus, une action collective urgente est nécessaire pour aborder les crises de l'itinérance et du poison des drogues toxiques. Nous sommes reconnaissants pour les discussions honnêtes qui ont eu lieu, inspirés par les histoires partagées, et encouragés par les étapes franchies sur le chemin de la réconciliation.

Nos meilleurs vœux et notre immense gratitude à tous ceux qui ont organisé et participé à Our Gathering. »

Le gouvernement du Canada a eu l'honneur de se réunir avec des dirigeants, des membres et des organisations des Premières Nations en Colombie-Britannique dans le cadre de Our Gathering kexwkexwntsút chet, tə sq̓əq̓ip ct. Il s'agissait de la 11e année du rassemblement, organisé conjointement par le Conseil des leaders des Premières Nations, qui comprend le Sommet des Premières Nations, l'Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique, l'Assemblée des Premières Nations de la Colombie-Britannique, en collaboration avec Services aux Autochtones Canada et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada.

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

X : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: les médias peuvent communiquer avec : Jennifer Kozelj, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]; Joanna Sivasankaran, Directrice, Communications, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected]; Colin Braker, Directeur des communications - Sommet des Premières Nations, 604-328-4094, [email protected]; Annette Schroeter, Agente des communications - BCAFN, 778-281-1655, [email protected]; Ellena Neel, Gestionnaire des communications - UBCIC, 778-866-0548, [email protected]